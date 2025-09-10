Morda se bo Vitki Jezus naučil tudi spreminjati vodo v vino

V nadaljevanju prenerite:

Ko je prvi zvezdnik finske reprezentance Lauri Markkanen pred začetkom 42. evropskega prvenstva v košarki samozavestno napovedal, da s soigralci meri na osvojitev zgodovinske prve kolajne za svojo državo na tem tekmovanju, ga je le redko jemal resno. Toda »Suomiji« so v osmini finala poskrbeli za eno od največjih senzacij na dosedanjih EP, potem ko so izločili močno favorizirane Srbe. V današnji prvi četrtfinalni tekmi v Rigi (16.00) se bodo pomerili z Gruzinci, v primeru novega uspeha pa bi že bili med najboljšo četverico in tako na pragu uresničitve svojih sanj.

Viden delež k odmevni finski zmagi nad Srbi je prispeval komaj 18-letni Miikka Muurinen, ki je dosegel devet točk, od tega sedem, vštevši dve trojki prek Nikole Jokića, v zadnji četrtini, ko se je tekma (pre)lomila. Že pred tem je 211 cm visoki in 92 kg težki mladenič iz Järvenpääja na jugu Finske dvignil na noge navijače tudi s spektakularnim in visokoletečim zabijanjem ...