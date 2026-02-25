Nesebičnost Luke Dončića ni bila dovolj, LeBron James je zgrešil zadnji met

Košarkarji Los Angeles Lakers so neprepričljivo začeli odločilni del ligaški del sezone v ligi NBA za zagotovitev najboljšega izhodišča za končnico. Jezerniki so doživeli še drugi poraz zapovrstjo. Tokrat je bila le z eno točko razlike boljša ekipa Orlando Magic s 110:109. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 22 točk.

Pet košarkarjev Los Angelesa je sicer doseglo deset točk ali več, vendar pa se je v napeti končnici tekme tehtnica prevesila na stran gostov iz Floride, ki so imeli precejšnje težave z metom z razdalje (7-29).

Dončić je pred domačimi navijači v Crypto.com Areni 22 točkam dodal še 15 asistenc, devet skokov, ob tem je imel še dve izgubljeni žogi. Prav izgubljene žoge, teh se je nabralo 12 za domačo ekipo so tokrat pestile Lakers.

Dončićevih 15 asistenc je bilo največ na tekmi. Veteran jezernikov LeBron James se je ustavil pri 21 točkah, a je imel ob tem pet izgubljenih žog. Enaindvajset točk je imel v statistiki tudi Deandre Avton, ki je soigralcem pomagal tudi s 13 skoki. Austin Reaves je dosegel 18 točk, rezervist Rui Hačimura pa jih je dodal 10.

Velike preglavice je domačim jezernikom povzročal danes zelo razpoloženi Paolo Banchero, ki je domačim nasul 36 točk, ob tem pa je imel tudi 10 skokov. Wendel Carter mlajši in Desmond Bane sta pomagala z 20 oziroma 22 točkami.

Carter je bil tudi avtor odločilnega koša 6,7 sekunde pred koncem, James pa je nato 2,2 sekunde pred zvokom sirene zgrešil met za tri točke, potem ko je dobil podajo od sicer povsem samega Dončića na metu za tri točke.

»Bil sem odprt, a se mi je zdelo malce predaleč. Moral bi iti v preigravanje in napasti,« je po dvoboju na novinarski konferenci dejal Dončić, ki sicer nima težav s še daljšimi meti, kot se mu je ponudil dobrih šest sekund pred koncem.

»Zdelo se mi je, da imam še dovolj časa, da bi šel v prodor. Toda imel sem odprt met, to je na meni,« je odgovornost za zadnji napad po dodatnih vprašanjih na druženju z mediji prevzel 26-letni Ljubljančan.

»V končnici so bolje zaključevali kot mi. Moramo biti bolj konstantni v igri in napredovati. Moramo si ogledati čim več posnetkov in trdo garati. V sezoni je bilo kar nekaj tekem, ki bi jih morali dobiti, tudi današnja je bila tesna in bi jo lahko dobili,« je še o stanju svoje ekipe povedal Dončić.

»O zadnjem napadu se še nisem pogovoril z Luko, a s to akcijo smo mu skušali pripraviti met za zmago. Mislim, da se je odprlo dovolj prostora. Morda je mislil, da bo še kdo od tekmecev pomagal pri branjenju ali da bo LeBron ostal sam, a se ni tako izšlo,« pa je o zadnjem napadu dodal trener jezernikov JJ Redick.

Tudi brez najboljšega gre

Prvaki iz Oklahome so ponoči v gosteh kljub odsotnosti Shaija Gilgeous-Alexandra in Jalena Williamsa premagali Toronto Raptors s 116:107.

V zanimivem obračunu v Clevelandu so tamkajšnji konjeniki s 109:94 premagali New York Knicks in se z njimi izenačili po izkupičku (37-22). Pred obema ekipama je Boston (38-19), ki je odčital še eno obrambno lekcijo in oslabljeni Phoenix (33-26) ugnal s 97:81.

Jezernike je na lestvici preskočila Minnesota (36-23), ki je v gosteh tesno tudi po zaslugi 34 točk Anthonyja Edwards premagala Portland s 124:121.

Nov poraz so doživeli košarkarji Golden Stata (30-28), ki še naprej igrajo brez Stephena Curryja in Jimmyja Butlerja, slednji je že končal sezono. Tokrat so s 109:113 izgubili proti odpisanemu New Orleansu.