Motiviran, ker ni bil izbran za tekmo zvezd, se je Turek znesel nad tekmeci

Charlotte je v domači dvorani izničili zaostanek 22 točk proti New Orleansu in s 102:95 prišel do sedme zaporedne zmage v ligi NBA. Prvi strelec domače ekipe je bil LaMelo Ball s 24 točkami.

Ball je bil junak večera, čeprav je imel nesrečno trčenje s trenerjem sršenov Charlesom Leejem v prvi četrtini, in je točkovnemu izkupičku dodal še osem skokov in pet podaj.

Kon Knueppel je k zmagi dodal 17 točk, od tega je zadel štiri trojke, Brandon Miller in Grant Williams pa vsak po 16.

Domači košarkarji so v boju za končnico le še pol tekme oddaljeni od desetega mesta v vzhodni konferenci, ki ga zaseda Atlanta.

Turški zvezdnik Alperen Sengün je z 39 točkami in 16 skoki pomagal Houstonu do tretjega slavja v nizu; tokrat je s 118:114 premagal Indiano.

Turški reprezentant, ki je bil eden najbolj opaznih igralcev brez nastopa na tekmi zvezd All-Star, je dominiral na obeh straneh igrišča.

Jabari Smith ml. je k zmagi dodal 19 točk, Amen Thompson pa 16. Houston, za katerega zaradi zvitega levega gležnja ni igral veteran Kevin Durant, je z izkupičkom 31-17 na četrtem mestu zahodne konference.

Charlotte je najbolj vroča ekipa v ligi NBA, eden od najvidnejših košarkarjev pa je LaMelo Ball. FOTO: Jacob Kupferman/Getty Images Via AFP

Pascal Siakam je tekmo končal s 27 točkami, Bennedict Mathurin pa jih je za Indiano dodal 25, vendar to ni bilo dovolj, da bi prišla do tretje zaporedne zmage.

Minnesota (31-20) j nea petem mestu zahoda, tokrat pa je po štirih zmagah v nizu naletela na pretrd oreh. Memphis, ki se v zahodni konferenci še bori za končnico, je zmagal s 137:128.

Grizliji, pri katerih je manjkal poškodovani Ja Morant, so izboljšali izkupiček zmag in porazov na 19-29 zahvaljujoč 30 točkam Jarena Jacksona ml.

Los Angeles Lakers, katerih dres nosi slovenski as Luka Dončić, so tokrat počivali. Z razmerjem 29-19 so v boju za končnico na šestem mestu zahodne konference, na vrhu katere kraljuje Oklahoma.