Murićev prvi derbi proti Novomeščanom

Po sredinem porazu s Koprom Primorsko za točke državnega prvenstva čaka košarkarje Krke že v nedeljo nov slovenski derbi. V tekmi 11. kola lige ABA bodo gostovali pri podobno načeti Cedeviti Olimpiji, ki bo morala po usodnem udarcu v evropskem pokalu na hitro preoblikovati tekmovalne načrte. Koprčane bodo medtem v Laktaše pospremile vse glasnejše govorice o finančnih težavah kluba in zamujanju pri plačilu igralcev, kar bi lahko ogrozilo sicer zdrave športne temelje slovenskega prvaka.



Cedevita Olimpija je v prvem domačem derbiju gladko osvojila Primorsko, jutri bo poskušala ostati neporažena v Stožicah v dvobojih regionalne ravni. Po šokantnem zasuku proti Nanterru bo težje zbrati misli, toda spored lige ABA jim ne dopušča samopomilovanja. V naslednjih dvobojih s Krko, Mego Bemaxom, Cibono in Igokeo bi morali Ljubljančani obogatiti svojo bero, ki jim bo prišla prav v boju za prva štiri mesta na končni razpredelnici in za vstopnico bodisi v evroligo bodisi v evropskem pokalu za naslednjo sezono.



»Pred nami so štiri zelo pomembne tekme, na katerih moramo zmagati. Prva nam bo stala nasproti Krka, ki je v tej sezoni dokazala, da lahko premaga vsakogar. Na igrišču bomo morali dati vse od sebe in jo prisiliti v naš ritem igre. Upam, da bo na tekmo prišlo veliko navijačev, ne nazadnje gre za slovenski derbi, v katerem že dolgo nisem igral,« razmišlja Edo Murić, ki je v letih 2010-14 nosil Krkin dres in osvojil štiri zaporedne naslove državnega prvaka.



Trener Novomeščanov Vladimir Anzulović kot običajno prepušča izhodiščno prednost tekmecu, a hkrati želi zasukati krivuljo dosežkov po treh porazih v zadnjih štirih regionalnih kolih s Cibono, Partizanom in Mornarjem; Krka je ugnala le Igokeo. »Cedevita Olimpija je kljub vsemu favorit, med drugim je na zadnji domači tekmi prepričljivo premagala Crveno zvezdo. Upam, da bomo prikazali napredek pri nekaterih prvinah, saj na zadnjih tekmah nismo ravno blesteli. Če nam bo uspelo, si lahko obetamo zanimivo nedeljo,« meni Anzulović.

Koprčani iščejo rešitve

Koprske težave so finančne narave, saj se je Gregor Vuga, zdaj že nekdanji glavni lastnik večinskega pokrovitelja kluba Sixta Slovenija, razšel s poslovnim partnerjem Miho Debevcem in ustanovil lastno podjetje v dejavnosti najema avtomobilov. Med ločitvenim postopkom je oteženo financiranje košarkarskega kluba, ki si je po sila uspešni prejšnji sezoni obetalo večjo podporo okolja in kakšnega dodatnega pokrovitelja.



Zato med pospešenim iskanjem alternativ razmišljajo o začasnih nadomestnih virih, tudi o kreditu, s katerim bi se pretolkli v novo leto in preprečili razkroj odlično uigranega moštva. Ko gre za denar, so športniki pač zelo plašne ptice in ob zamujanju plač predvsem tuje okrepitve začnejo razmišljati o enostranski prekinitvi pogodb in ponudbah iz drugih krajev.



Pari 11. kola lige ABA, danes: Mornar – Mega Bemax (18), FMP – Budućnost (20); nedelja: Igokea – Koper Primorska (12), Zadar – Crvena zvezda (18), Cedevita Olimpija – Krka (20), Partizan – Cibona (20).



Pari 11. kola SKL, danes: Šenčur GGD – Zlatorog (19), Helios Suns – Šentjur (19), Hopsi Polzela – Rogaška (19); že odigrano – Krka : Koper Primorska 80:81.