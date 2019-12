»MVP« Dončić tudi v Mehiki potrdil, da je rojeni zmagovalec

Trener o Dončiću: Luka je rojeni zmagovalec

Lukamanija ne pozna meja, kar je potrdila tudi zadnja tekma košarkarjev Dallasa v ligi NBA. Odigrali so jo v Ciudad de Mexicu, razpoloženje na igrišču in na tribunah pa je bilo podobno, kot bi bilo v Teksasu ali kjerkoli drugje na zemeljski obli.je ob zmagi nad Detroitom s 122:111 zablestel z 41 točkami, 12 skoki in 11 asistencami, 20.064 navdušenih gledalcev pa mu je že po dveh minutah igre začelo vzklikati »MVP, MVP!«Na poti do osmega trojnega dvojčka v sezoni, s katerim je povečal svojo prednost na posebni razpredelnici pred drugouvrščenima(LA Lakers) in(Houston), ki sta jih zbrala po šest, je imel nekaj težav le v uvodnih štirih minutah. Po štirih zgrešenih prostih metih pa se je vse skupaj odvijalo po njegovem scenariju, ki ga je mehiški časnik Reforma napovedal z naslovom Luka prinaša svoje čarovnije.»Na začetku nam ni bilo lahko, saj smo zaradi nadmorske višine (2250 metrov op. p.) težje dihali. Toda prišli smo po zmago in jo tudi dosegli,« je potrdil Dončić, ki je na koncu metal za dve točki 8:11, za tri 6:13 in proste mete 7:12 ter le za točko zaostal za svojim strelskim rekordom v elitni ligi. »Razstavil nas je na koščke,« se je po tekmi pridušal Detroitov trenerKot običajno, je bilo za slovenskega asa najpomembnejše, da je Dallas iztržil 17. zmago v 24 tekmah prvenstva in s svojim najboljšim začetnim izkupičkom po letu 2014 ostal na tretjem mestu v zahodni konferenci NBA. Čaka ga namreč izjemno zahteven niz petih dvobojev z vodilno peterico med vzhodnimi moštvi. Za začetek bo v noči iz sobote na nedeljo gostil Miami, ki pa očitno še ne bo mogel računati na, zaradi poškodbe prepone odsotnega že dva tedna.»Vsak dan igramo nekoliko bolje in imamo še precej rezerve. Ko bo tudipo 20-mesečnem okrevanju docela izkoriščal svoj vrhunski potencial in ko bom tudi sam odpravil nekatere slabosti, nam bodo tekmeci vse težje kos,« je zagotovil Dončić, ki je že pred tekmo napravil velik vtis na občinstvo, ko ga je s sredine igrišča nagovoril v brezhibni španščini. Po dvoboju pa je lokalnim novinarjem odgovarjal na vprašanja podobno tekoče kot Portoričanin Porzingis, ki se je v letih 2011-15 kalil v Sevilli. Latvijca je vroče mehiško vzdušje spodbudilo, da se je izkazal z 20 točkami in 8 skoki, branilecpa je prispeval 30 točk in za 11 točk presegel svoj sezonski rekord.Dallasov strategje bil razumljivo zadovoljen z razpletom. »Dobre rešitve smo našli tudi, ko se nam je Detroit postavil po robu s consko obrambo,« je najprej ocenil, nato pa seveda moral spregovoriti o junaku večera in sezone: »V ligi NBA sem že 35 let, zato me ne more prav nič presenetiti. Pri Luki vse skupaj postaja rutina, toda po vsaki tekmi sem vesel zanj in tokrat tudi za mehiške ljubitelje košarke, ki so lahko videli takšno predstavo. Luko je užitek gledati, ob tem pa je izjemen tekmovalec in rojen zmagovalec. Vse to so odlike, ki bi si jih zaželeli pri idealnem košarkarju.«Moštva iz lige NBA so doslej odigrala 29 tekem v Ciudad de Mexicu, Dončić pa se lahko pohvali s prvim trojnim dvojčkom med vsemi in najboljšim strelskim dosežkom na gostovanjih v Mehiki; doslej je bil z 39 točkami v lasti Phoenixovega branilca. Mehičane je razveselila tudi vest, da bo njihova metropola, ki je z devetimi milijoni prebivalcev najbolj obljudeno mesto v Severni Ameriki, že v sezoni 2020/21 dobila franšizo za moštvo v razvojni ligi G, v kateri igrajo podružnice klubov iz lige NBA.