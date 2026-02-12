MVP evrolige se vrača v Evropo z NBA zaslužkom

Namera o evropski različici lige NBA je sprožila prvi veliki odgovor v evroligi, ki je že od leta 2001 osrednje evropsko klubsko tekmovanje. Povezan je z denarjem, v glavni vlogi pa sta ekscentrični lastnik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos in najkoristnejši košarkar zadnjega zaključnega turnirja Nigel Hayes-Davis. Za krilnega igralca, ki se je po evropskem naslovu vrnil v ligo NBA k Phoenixu, v zadnji menjavi pa so se mu pri Milwaukeeju odrekli, so licitirali trije klubi – poleg grškega velikana še izraelski »zapravljivec« sezone Hapoel iz Tel Aviva in branilec naslova Fenerbahče. Na koncu je presodila Giannakopoulosova igra za vse ali nič, 201 cm visoki krilni center je sprejel skoraj za ligo NBA primerno denarno ponudbo, po kateri bo bogatejši za 12 milijonov evrov. Veljavna bo do konca sezone plus še naslednji dve.

Enaintridesetletni Američan je bil z eno nogo že v Tel Avivu, a je Giannakopoulos, zavedajoč se, da je letos zaključni turnir četverice najboljših v Atenah, z drugo ponudbo le prepričal košarkarja. Tudi za Giannakopoulosa ulov tako velikega kapitalca pomeni veliko prestižno zmago. Ugnal je najbogatejšega Izraelca in večinskega lastnika Hapoela Eyala Oferja. Ladijski magnat je ovrednoten na 23,7 milijarde evrov, največji grški farmacevtski baron Giannakopoulos pa na približno milijardo evrov.

Nigel Hayes-Davis je v Evropo prišel leta 2018, ko ga je izbral Galatasaray, potem pa je igral še za Žalgiris, Barcelono in nazadnje za Fenerbahče. V evroligi drži strelski rekord s 50 točkami, lansko statistiko pa je zaokrožil s povprečjem 16,7 točke na tekmo z 41-odstotnim metom za tri točke, 5,3 skoka in oceno učinkovitosti 18,3. V velikem finalu je dosegel 23 točk (4/13 iz igre, 14/14 prosti meti) in pomagal Šarunasu Jasikevičiusu osvojiti prvi celinski naslov kot trener.