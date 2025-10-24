  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    MVP ima vročo roko že na začetku sezone

    Kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander je s 55 točkami v ligi NBA popeljal prvake iz Oklahome Cityja do zmage nad Indiano s 141:135.
    Najkoristnejši košarkar minule sezone v ligi NBA Shai Gilgeous-Alexander je v Indianapolisu v drugem podaljšku dosegel devet točk. FOTO: Trevor Ruszkowski/Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Najkoristnejši košarkar minule sezone v ligi NBA Shai Gilgeous-Alexander je v Indianapolisu v drugem podaljšku dosegel devet točk. FOTO: Trevor Ruszkowski/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    24. 10. 2025 | 08:00
    24. 10. 2025 | 08:21
    4:30
    A+A-

    Kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander je ponoči onstran Atlantika v ligi NBA dosegel rekordnih 55 točk in popeljal aktualnega prvaka iz Oklahome Cityja do zmage nad Indiano s 141:135. Zmagovalec obračuna v Indianapolisu je bil znan šele po drugem podaljšku v zgodovinski ponovitvi finala lanske sezone lige NBA.

    Le nekaj ur po tem, ko je ligo pretresla obsežna preiskava nezakonitega igranja na srečo, je aktualni najkoristnejši igralec lige NBA Gilgeous-Alexander Thunder popeljal do zmage.

    Kanadčan je dodal osem skokov in pet podaj, zadel pa je 15 od 31 metov iz igre in 23 od 26 prostih metov ter gromovnikom zagotovil 45 od 51 metov iz igre.

    Sedemindvajsetletni košarkar, najboljši strelec lige NBA v prejšnji sezoni, je v drugem podaljšku dosegel devet točk in Oklahoma Cityju v dvorani Gainbridge Fieldhouse pomagal premagati odločno ekipo Pacers.

    Potem ko so člani ekipe Thunder v torek doma zmagali na otvoritveni tekmi sezone proti Houstonu s 125:124 po dvojnem podaljšku, so postali prvi klub v zgodovini lige NBA, ki je na prvih dveh tekmah sezone za zmagi potreboval dvojni podaljšek.

    Gilgeous-Alexander, čigar prejšnji rekord v karieri je bil 54 točk, je v svoji peti tekmi v ligi NBA dosegel 50 točk.

    Ajay Mitchell je za Oklahoma City dosegel 26 točk, Aaron Wiggins je dodal 23 točk, Isaiah Hartenstein pa je prispeval 14 skokov, Chet Holmgren pa 15 točk in 12 skokov.

    Gilgeous-Alexander je s trojko v drugem podaljšku Thunderju prinesel vodstvo s 127:126, njegov met za tri točke dve minuti in 47 sekund pred koncem drugega podaljška pa je aktualnim prvakom prinesel prednost s 132:128.

    Pacersi se niso več približali, saj je Gilgeous-Alexander v zadnjih 30 sekundah dodal še štiri proste mete.

    Kanadski branilec Bennedict Mathurin je bil vodilni strelec pri Indiani s 36 točkami in 11 skoki, kamerunski organizator igre Pascal Siakam pa je za Pacerse dodal 32 točk in 15 skokov.

    Indiana je bila brez zvezdniškega branilca Tyreseja Haliburtona, ki si je v sedmi tekmi lanskega finala natrgal ahilovo tetivo in je odsoten do konca sezone, in centra Mylesa Turnerja, ki je odšel v Milwaukee.

    Jokićev prvi trojni dvojček

    Stephen Curry je dosegel 42 točk, vključno z izenačujočim metom za tri proti koncu rednega dela, s katerim je ekipi Golden State Warriors pomagal odpraviti rekordnih 50 točk Aarona Gordona in v četrtek zvečer tlakoval zmago proti ekipi Denver Nuggets s 137:131 po podaljšku. Tekma je bila v Chase Centru v San Franciscu.

    Bojevniki so v podaljšku naredili serijo 12:2, ki se je začela s trojko iz kota Ala Horforda, nato pa je Jimmy Butler z odličnim metom povečal vodstvo na 133:127 41 sekund pred koncem, Golden State pa je sezono začel z dvema zmagama po vrsti. Na uvodni tekmi sezone so ugnali Los Angeles Lakers, za katere je odlično igral Slovenec Luka Dončić.

    Denver Nuggets, ki jih poganja trikratni MVP lige NBA Nikola Jokić, niso bili kos razigranim bojevnikom.

    Jokić je tik pred sireno zgrešil met, zaradi česar se je tekma preusmerila v podaljšek, v katerem je Golden State v celoti prevzel nadzor.

    Jokić je tekmo končal z 21 točkami, 13 skoki in 10 podajami ter se pridružil Oscarju Robertsonu kot edini igralec s štirimi trojnimi dvojčki v uvodnih tekmah sezone.

    Los Angeles Lakers z Dončićem bodo znova stopili na parket v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo gostili ekipo Minnesota Timberwolves.

     

       

     

          Standings provided by Sofascore

       

     

