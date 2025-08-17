  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Na Baltiku je Slovenija z Dončićem hodila po robu katastrofe

    Košarkarska reprezentanca po Litvi prepričljivo izgubila še v Latviji. Bolj kot težave v obrambi skrbi udarec v koleno Luke Dončića, ki je obsedel na klopi.
    Luka Dončić se je do poškodbe odlično boril z Latvijci. Foto KZS
    Luka Dončić se je do poškodbe odlično boril z Latvijci. Foto KZS
    Nejc Grilc
    17. 8. 2025 | 05:10
    17. 8. 2025 | 07:49
    5:41
    Slovenska košarkarska izbrana vrsta je bil na Baltiku tik pred črnim scenarijem, a vse kaže, da se mu je za las izognila. Poraza z Litvo (72:94) in Latvijo (88:100) nista bila usodna, kmalu pa bi slovenske upe pokopal udarec v koleno Luke Dončića. Slovenski zvezdnik je bil vroč, nato pa z obkladkom na kolenu spremljal nov brodolom reprezentance, ki ji brez številke 77 v napadu zmanjka idej in tudi kakovosti za boj z uveljavljenimi tekmeci. Po prvem vtisu sodeč se je Luka izognil hujši poškodbi, nastop proti Veliki Britaniji na torkovi domači generalki v Stožicah pa ostaja pod vprašajem.

    Precej večja so bila pričakovanja pred tekmo z Litvo, šele z Dončićem na parketu Slovenija dobi pravo podobo, takšno, kot jo lahko pričakujemo v Katovicah in (upajmo) Rigi. Generalko v dvorani, kjer bodo potekali zaključni boji evropskega prvenstva, so začeli izvrstno. Slovenskega kapetana so srbeli prsti, tekmo je odprl s trojko in ji takoj dodal še atraktiven met z 10 metrov, po katerem je le pogledal proti klopi in pokazal, da je vroč. V osmih minutah je Luka nanizal 15 točk, soigralcem je kot na pladnju ustvarjal odprte mete, znova je priložnost dobro izkoristil Hrovat, selektor Aleksander Sekulić pa je preizkušal kombinacije Dončića s Prepelićem, nato s Hrovatom, kasneje tudi Alekseja Nikolića v vlogi prvega kreatorja igre.

    slovenska košarkarska reprezentancaLuka DončićkošarkaAleksander SekulićKristaps PorzingisKošarkarska reprezentancaKlemen Prepeličpoškodbaeurobasket 2025

