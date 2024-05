Na Dallasovi poti do finala stojita mladi zvezdnik in prva obramba lige

V nadaljevanju preberite:

Ni šlo brez prask, a košarkarji Dallasa ostajajo v igri za naslov prvaka v ligi NBA. Oklahoma City Thunder je že preteklosti, po prvih nosilcih zahodne konference zdaj Luko Dončića in soigralce čaka še težja naloga. Za preboj v veliki finale se bodo pomerili z Minnesoto Timberwolves, ki je pot do uspeha tlakovala z neprebojno obrambo, v nove višave pa jih je popeljal Anthony Edwards, vzhajajoča zvezda lige NBA. »Ostale so le še štiri najboljše ekipe, tu prostora za napake ni več,« se Jason Kidd zaveda, da bodo njegovi varovanci za zmago nad volkovi potrebovali skoraj brezhibno igro in popolno osredotočenost na parketu.

Drugič v treh sezonah bo Dallas igral v konferenčnem finalu. Leta 2022 niso bili kos kasnejšim prvakom iz Golden Stata, na pot proti letošnjemu finalu pa so krenili že v lanski sezoni za pozabo, ko so ostali brez končnice, a zato dobili pravico do 10. izbora na naboru in v ekipo pripeljali Derecka Livelyja. »Hvala bogu, da so bili v vodstvu tako pametni in pripeljali D-Livea, brez njega tega uspeha ne bi bilo,« se Dončić zaveda, da je lansko razočaranje prineslo tudi nekaj dobrega.

V čem letos blesti Minnesota, kdo bo skušal ustaviti Dončića in Irvinga? Se bo vrnil Maxi Kleber? Kaj o Edwardsu pravi Jason Kidd?