Na derbi so čakali pol leta, a začeli igrati v prvi prestavi

Že 22. zaporedno sezono igranja v ligi ABA so košarkarji Cedevite Olimpije začeli 2. oktobra z zmago nad Borcem, končali pa so jo kot zadnji med vsemi. S Crveno zvezdo so končno odigrali od sredine oktobra preloženo tekmo 3. kola, izgubili s 70:84 (52:66, 30:43, 10:9) in si vpisali deveti poraz v 26 nastopih. Verjetno so si pred štartom želeli več, toda vsi dosedanji rezultati bodo hitro utonili v pozabo. Konec tedna bodo namreč že na vrsti prvi dvoboji četrtfinala končnice.

Obe moštvi sta igrali oslabljeni, kdo je bolje zapolnil vrzeli in kdo je izkoristil priložnost? Kakšen poduk je dobila Cedevita Olimpija pred začetkom izločilnih bojev? Danes dan D čaka košarkarje Heliosa, lahko v Čačku pripravijo podvig?