Na Dončićevem dvorišču panika in masovna odpuščanja

Los Angeles Lakers so v sredo odpustili več zaposlenih v različnih oddelkih kluba, med drugim v vsebinskem ustvarjanju, marketingu, sponzorstvih, korporativnih partnerstvih in odnosih z mediji. Eden od virov v klubu je dan opisal kot »zelo brutalen«. Igralci odpuščanj ne bodo občutili neposredno, saj naj ne bi prizadela športnega dela franšize, tako tudi najbližji sodelavci Luke Dončića ostajajo ob Pacifiku.

Gre za drugi val odpuščanj v organizaciji v zadnjih mesecih. Prvi je prizadel zaposlene pri South Bay Lakers, moštvu iz razvojne lige, ki se seli v Coachella Valley v bližini Palm Springsa v Kaliforniji. Doslej so igrali v neposredni bližini dvorane Crypto.com, kar je bila velika prednost za igralce, saj so lahko trenirali s prvim moštvom, ko so trenerji to potrebovali. LeBron James je ob vrnitvi po poškodbi denimo prvih nekaj dni preživel na treningih z razvojnim moštvom.

Odločitve so del organizacijskega preoblikovanja po prihodu novega lastnika Marka Walterja, ki je prevzem večinskega deleža LA Lakers sklenil lani jeseni. Posel je bil sklenjen pri vrednotenju kluba na deset milijard dolarjev, odpuščanja pa sledijo širšemu trendu v ligi NBA po lastniških menjavah. Podobne reze so po poročanju ameriških medijev izpeljali tudi pri Portland Trail Blazers po prihodu Toma Dundona ter pri Minnesota Timberwolves po prevzemu Alexa Rodriguezain Marca Loreja.

Mark Walter ima v lasti obe najbolj priljubljeni moštvi v Los Angelesu, Dodgers in Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Lakers ob tem še naprej krepijo vodstveno strukturo, predvsem v košarkarskem delu. Za pomočnika generalnega direktorja, pristojnega za košarkarsko analitiko in strategijo, so zaposlili Rohana Ramadasa, med sezono pa so kot svetovalca za nabor dodali nekdanjega trenerja Virginie Tonyja Bennetta. Klub se hkrati tesneje povezuje z operacijami Los Angeles Dodgers (prav tako v lasti Walterja), saj je februarja mesto predsednika poslovnega dela prevzel Lon Rosen, pri pogovorih za položaje v vodstvu pa naj bi sodelovala tudi Andrew Friedman in Farhan Zaidi.