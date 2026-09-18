Na golf igrišču se bo LeBron James udaril z ameriškim igralcem

Golf je po svetu zelo priljubljen šport, v zadnjem času pa se mu v prostem času posveča vse več in več športnikov. Veliko privržencev ima tudi v svetu košarke, denimo, slovenski zvezdnik Luka Dončić uživa v športu in se je med nedavnim pripravljalnim taborom Los Angeles Lakers v igri golfa na Bledu tudi pomeril s svojimi soigralci.

Tudi Dončićev nekdanji soigralec LeBron James, ki se je poleti pridružil ekipi Philadelphia 76ers, je velik oboževalec golfa. Začel je po dopolnjenem 40. letu starosti in je igro vzljubil, pred kratkim pa je na družbenem omrežju youtube začel objavljati videoposnetke svojih partij. Na njegovem prvem posnetku, objavljenim pred dobrim mesecem dni, so se mu pridružili nekdanji soigralci pri Cleveland Cavaliers, s katerimi je leta 2016 postal prvak v ligi NBA. Sedaj ima na svojem kanalu že več kot šeststo tisoč naročnikov, med njegovimi prihodnjimi tekmeci pa je igralec in komik Kevin Hart.

»Prihaja pomembna tekma,« je dejal Hart, privrženec športnih ekip iz Filadelfije. »Samo si bova vzela nekaj časa, da se oba izboljšava, tako da bova, ko se pojaviva, pripravljena na polno moč, s katero bova okrepila koncept igre.« Tudi ameriški zvezdnik na youtubu deli posnetke svojih iger golf – objavil je že 18 posnetkov – in ima okoli 80 tisoč naročnikov.

Kevin Hart velja za velikega privrženca športnih moštev iz Filadelfije. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect

»Želiva si, da se ljudje priključijo in si ogledajo,« je povedal 47-letni zvezdnik, ki je nastopil v filmih, kot sta Jumanji in The Upside. »A zaenkrat sva se dogovorila, da si vzameva nekaj časa, da se izboljšava.« Ni razkril, kdaj bo dvoboj na sporedu, a se po njegovih besedah »pogajanja bližajo ciljni črti«.