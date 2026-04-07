  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Na gulfstreamu gneča, Dončić ni bil edini, ki je potoval v Madrid

Vodstvu Los Angeles Lakers teče voda v grlo, v lovu za zdravjem poizkušajo vse, a ne le z Luko Dončićem. Tudi Austin Reaves bo poskusil pospešiti okrevanje.
Luka Dončić in Austin Reaves se odlično razumeta tudi izven parketa, zdaj oba poizkušata rešiti sezono v Španiji. Foto Kirby Lee/Reuters
Galerija
Luka Dončić in Austin Reaves se odlično razumeta tudi izven parketa, zdaj oba poizkušata rešiti sezono v Španiji. Foto Kirby Lee/Reuters
N. Gr.
7. 4. 2026 | 13:24
7. 4. 2026 | 13:36
1:39
A+A-

Dobrih 14 dni premora je Luka Dončić izkoristil za vrnitev na staro celino, v Madridu je pri zdravniški službi madridskega Reala, okrepljeni z njegovimi osebnimi zdravniki in fizioterapevtom, na pospešenem okrevanju in terapijah z vbrizgavanjem matičnih celic. Odhod v Španijo bo Luka morda izkoristil tudi za srečanje s hčerkama, vsekakor pa je na prvem mestu zdravje, tako fizično kot mentalno.

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

Da kratek skok v Evropo lahko dela čudeže, so v preteklosti že dokazali Kobe Bryant, LeBron James in tudi Dirk Nowitzki. Naslednji v vrsti je Dončić, z njim je v Španijo na terapijo odšel tudi Austin Reaves, ki se prav tako ubada z natrgano mišico v predelu trebuha, njegova diagnoza je še za odtenek bolj črnogleda kot Dončićeva, napovedujejo mu šest tednov počitka, a Reaves končnice še ni prečrtal.

Brez Dončića in Reavesa se bodo James in soigralci jutri zjutraj (4.30) spopadli s prvaki iz Oklahome in skušali vsaj nekoliko popraviti katastrofalen vtis s konca prejšnjega tedna. Naloga bo vse prej kot lahka, tudi Oklahoma ne sme popuščati, San Antonio jim še vedno diha za ovratnik.

 

Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odstonosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Več iz teme

Luka DončićkošarkaNBApoškodbaŠpanijaAustin Reaves

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo