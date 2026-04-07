Na gulfstreamu gneča, Dončić ni bil edini, ki je potoval v Madrid

Dobrih 14 dni premora je Luka Dončić izkoristil za vrnitev na staro celino, v Madridu je pri zdravniški službi madridskega Reala, okrepljeni z njegovimi osebnimi zdravniki in fizioterapevtom, na pospešenem okrevanju in terapijah z vbrizgavanjem matičnih celic. Odhod v Španijo bo Luka morda izkoristil tudi za srečanje s hčerkama, vsekakor pa je na prvem mestu zdravje, tako fizično kot mentalno.

Da kratek skok v Evropo lahko dela čudeže, so v preteklosti že dokazali Kobe Bryant, LeBron James in tudi Dirk Nowitzki. Naslednji v vrsti je Dončić, z njim je v Španijo na terapijo odšel tudi Austin Reaves, ki se prav tako ubada z natrgano mišico v predelu trebuha, njegova diagnoza je še za odtenek bolj črnogleda kot Dončićeva, napovedujejo mu šest tednov počitka, a Reaves končnice še ni prečrtal.

Brez Dončića in Reavesa se bodo James in soigralci jutri zjutraj (4.30) spopadli s prvaki iz Oklahome in skušali vsaj nekoliko popraviti katastrofalen vtis s konca prejšnjega tedna. Naloga bo vse prej kot lahka, tudi Oklahoma ne sme popuščati, San Antonio jim še vedno diha za ovratnik.