Na Japonsko po zalet, na Filipine po odličje

Pred štirimi leti so bili slovenski košarkarji najboljša možna prispodoba o nesmiselnosti ustroja kvalifikacij za svetovno prvenstvo, saj se kot evropski prvaki niso uvrstili med najboljših 32 reprezentanc na svetu. Letos so tragično vlogo prepustili srebrni s SP 2019 Argentini, sami pa so lahko začudeno ugotavljali, da bi tokrat napredovali, četudi bi izgubili zadnjih pet dvobojev. Poleg zaključnih z Estonijo in Izraelom tudi novembrska, v katerih so prekosili Izrael in Nemčijo, konec avgusta pa so klonili tudi v Nemčiji v popolni zasedbi za EP.

Med čakanjem na 29. april, ko bodo v Quezon Cityju na Filipinih izžrebali osem štiričlanskih skupin 19. SP v košarki, je že lep čas jasno, da bo slovenska izbrana vrsta v uvodnem delu tekmovanja igrala v Okinavi. Japonci so si jo namreč izbrali za partnersko reprezentanco, podobno, kot so se Filipinci odločili za ZDA in Indonezijci za Kanado. Lepo priznanje je potrditev, da imajo kvalifikacije kaj malo skupnega z realno vrednostjo moštev in da lahko izbranci selektorja Aleksandra Sekulića z Luko Dončićem na čelu premagajo prav vsakogar.

Po razočaranju na lanskem eurobasketu se jim bosta med 25. avgustom in 10. septembrom letos ponudili dve lepi priložnosti na en mah. Tako za izboljšanje najboljše slovenske uvrstitve na SP – 7. mesta iz leta 2014 – kot tudi za drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre. Nanje se bosta poleg gostiteljice OI 2024 Francije neposredno prebili dve najboljši evropski reprezentanci z mundiala.

32 reprezentanc bo igralo na 19. svetovnem prvenstvu v košarki, razporejenih v osem skupin.

Ob četrti uvrstitvi na SP, prvi po devetih letih, so slovenski košarkarji že dosegli poseben mejnik. Prvič jim je to namreč uspelo prek kvalifikacij. Prvič so si vstopnico priigrali s 6. mestom na EP 2005, drugič s 4. mestom na prvenstvu stare celine 2009, tretjič s 5. mestom na domačem eurobasketu 2013. V katerem primeru je bila naloga lažja in kdaj zahtevnejša, bi lahko razpredali na dolgo in široko, jasno pa je, da je pravična le pot, na kateri lahko sodelujejo vsi najboljši, tudi zvezdniki iz lige NBA in evrolige.

Vozovnico priigralo 30 mož

Slovenska reprezentanca je denimo v kvalifikacijah za letošnje SP odigrala 12 tekem (sedem jih je dobila), na njih pa poslala v igro kar 30 košarkarjev in še tri, ki so se odzvali vabilu, a obsedeli na klopi. Največkrat so dobili priložnost Edo Murić (v 10 dvobojih), Jurij Macura (9), Jaka Blažič, Aleksej Nikolić in Žiga Dimec (po 8), v zadnjem ciklu so se na seznam dejavnih vpisali še Saša Ciani, Rok Radović, Robert Jurković in Petar Vujačić. Na SP pa bo tako kot vedno potovalo le 12 igralcev, večini bo ostalo zadoščenje, da so reprezentanci pomagali po svojih najboljših močeh.

Ob Sloveniji so se s stare celine uvrstile med najboljše na svetu še branilka naslova in evropska prvakinja Španija, srebrna z zadnjega EP Francija in bronasta Nemčija, poleg njih pa še Črna gora, Finska, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Srbija in prvič tudi Gruzija. Z lanskega eurobasketa so v situ za SP med drugimi obtičale 4. Poljska, 10. Turčija, 11. Ukrajina, 12. Hrvaška, 14. Belgija, 16. Češka in 18. BiH, ki je v Kölnu prva opozorila, da Slovenija ni nepremagljiva.

Afriko bodo med svetovno elito zastopali Angola, Egipt, Južni Sudan, Slonokoščena obala in Zelenortski otoki, iz Amerik so se uvrstili Brazilija, Dominikanska republika, Kanada, Mehika, Portoriko, Venezuela in ZDA, iz Azije in Oceanije pa Avstralija, Filipini, Iran, Japonska, Jordanija, Kitajska, Libanon in Nova Zelandija.