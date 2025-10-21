Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

David Gaspar bo naslednji dve leti sedel na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentante, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Madžar je nasledil Grka Georgiosa Dikaulakosa. Imenovanje mladega madžarskega trenerja je na dopisni seji že potrdil izvršni odbor KZS.

»Slovenska košarka je znana po visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive,« je ob imenovanju za spletno stran krovne zveze dejal Gaspar, ki je postal že enajsti selektor slovenskih košarkaric.

Medtem pa je predsednik KZS Matej Erjavec povedal, da so se na zvezi ekspresno dogovorili za sodelovanje z Gasparjem.

Matej Erjavec je bil zadovoljen, ker so se na KZS hitro dogovorili z Davidom Gasparjem. FOTO: Blaz Samec

»Georgiosu Dikaulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem.«

»Gre za trenerja, ki je klub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke,« je še povedal Erjavec.