Na lekcije Kobeja Bryanta so pozabili, pri Dončiću ponavljajo napake

Še dober mesec dni nas loči od konca rednega dela sezone v ligi NBA, lov za nagrado najbolj koristnega košarkarja (MVP) pa lahko začini le še poškodba. Tudi letos najbolj prestižna individualna nagrada ne bo pristala v rokah Luke Dončića, zadovoljiti se bo moral s strelsko krono, MVP ne bo niti Nikola Jokić, čeprav ima za seboj statistično sezono brez primere. Najboljši bo postal Shai Gilgeous-Alexander, z metom za zmago prav proti Denverju in srbskemu rivalu je razblinil vse dvome. Zasluženo najboljši? Sodeč po sezoni Oklahome zagotovo, mnogi pa menijo, da javnost slovenskega zvezdnika ne ceni dovolj.

Slovenski zvezdnik je ob pravem trenutku ujel vrhunsko formo, na zadnjih štirih tekmah v povprečju dosega več kot 40 točk, skoraj 10 skokov in dobrih sedem asistenc na tekmo, zadene več kot šest trojk in ukrade skoraj tri žoge, vse to ob 51-odstotnem metu iz igre. »Trenutno nihče v ligi ne igra bolje od njega, je osredotočen, dela prave stvari in kaznuje vsako napako, hkrati pa je zavzet tudi pri obrambnih nalogah, to kaže tudi statistika,« je Dončića pohvalil trener J. J. Redick.