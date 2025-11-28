Na letališču prepričevali Obradovića, naj ostane

Ne le v beograjskih športnih krogih, po vsej košarkarski Evropi v zadnjih dveh dneh odmeva odločitev slovitega trenerja Željka Obradovića, da po štirih letih zapustil klop Partizana. Črno-beli so namreč na parketih evrolige nanizali poraze, nazadnje je bil boleč domač spodrsljaj pred 20.000 gledalci proti Fenerbahčeju.

Strokovnjak, ki se je podpisal pod izjemne predstave pri beograjskem klubu, med drugim ga je leta 1992 vodil k naslovu evropskega klubskega prvaka, je bil v zadnjih tednih brez čarobne palice, da bi odpravil rezultatsko krizo, zato je iz Aten, kjer se je nahajal, ponudil odstop. Vodstvo kluba ga ni sprejelo, on vztraja pri svojem, sinoči pa ga je na beograjskem letališču ob njegovi vrnitvi iz grške metropole čakala množica Partizanovih privržencev in ga prepričevala, naj ostane na črno-beli klopi. Obradović ni skrival čustev, pripadnost navijaške srenje ga je vidno ganila, ni pa še jasno, če bo zares zapustil klub.

V primeru njegovega odhoda bi Partizan dejansko moral poiskati novega trenerja, beograjska javnost napoveduje prihod še ene klubske legende – Aleksandra Đorđevića.