Na obzorju finale Boston – Miami

Denverjevih črnih devet minut

- Boston v vzhodni konferenci in LA Clippers v zahodni sta sinoči naredila korak k konferenčnemu finalu. Slovito košarkarsko moštvo iz Massachusettsa je v peti tekmi premagalo branilca naslova Toronto. Odpihnilo ga je že v prvem polčasu, ko je ušlo za 27 točk – 62:35. V prvih 18 napadih je Toronto dosegel vsega pet točk, iz igre je metal 15:2 in izgubil pet žog. Besede trenerja Torontaso razkrile, zakaj je šlo vse narobe.»V napadu smo igrali odlično. Ne vem, kako bi si lahko pripravili boljše priložnosti,« je povedal. Ni se veliko zmotil. Toronto so v prvem polčasu pokopali zgrešeni meti iz čistih položajev.Boston je v zmagah v prednosti s 3:2 in ga do uvrstitve v finale vzhodne konference loči le še zmaga.Dobro in osem minut pred koncem je imel Denver prednost s 97:90. Potem pa je trener LA Clippersdal zmagovalne napotke in moštvo iz Los Angelesa je z nizom 14:4 nagnilo jeziček na tehtnici na svojo stran. Prednosti ni več izpustilo.je dosegel 32 točk,jih je dodal 23.Pri Denverju je bil osrednji mož, ki je bil blizu trojnemu dvojčku (32 točk, 12 skokov in 8 podaj).LA Clippers v zmagah vodi z 2:1.in Miami bosta peto tekmo polfinalne končnice vzhodne konference poroti Milwaukeeju igrala v noči na sredo (0.40). Miami je v prednosti s 3:1.