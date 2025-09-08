Na parketu je imel že nekaj kratkih stikov tudi z Dončićem

V nadaljevanju preberite:

Nemški košarkarji, ki so na letošnji eurobasket pripotovali kot svetovni prvaki izpred dveh let, so v predtekmovanju iz dvoboja v dvoboj upravičevali vlogo vročih kandidatov za osvojitev zlate lovorike. Med ljubitelji tega športa je še posebej odmevala njihova imenitna predstava proti Britancem, od katerih so bili v Tampereju boljši kar za 63 točk (120:57). To je bila najvišja nemška zmaga na evropskih prvenstvih in najvišja zmaga na tem tekmovanju po letu 2001. Prejšnji nemški rekord je segal v leto 1951, ko so z 69:25 odpravili Škote.

Ob kapetanu nemške reprezentance Dennisu Schröderju ena od vodilnih vlog v moštvu pripada Franzu Wagnerju, ki na tem evropskem prvenstvu v povprečju dosega dobrih 21 točk. Čeprav je 27. avgusta praznoval šele 24. rojstni dan, se je že dodobra uveljavil v svetu košarke. Kako zelo dober košarkar je, bo skušal dokazati tudi v sredinem četrtfinalnem dvoboju s Slovenci ...