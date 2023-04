Na prazniku v Domžalah so veselo rajali Dolenjci

V nadaljevanju preberite:

Dvorana v Domžalah je bila polna do zadnjega kotička, na tribunah pa je vladalo imenitno vzdušje, ki je spominjalo na leti 2007 in 2016, ko so košarkarji Heliosa osvojili naslov slovenskega prvaka. Pričakovano, saj je domače moštvo do velikega finala 2. lige ABA doživelo le en poraz. Toda na pravem prazniku pod obroči so slednjič rajali igralci Krke. Po podaljšku so zmagali s 83:82 (78:78, 53:49, 39:35, 14:17) in se že po enem letu znova pridružili Cedeviti Olimpiji med regionalno elito. Domžalčani bodo dobili še eno priložnost v dvoboju do dveh zmag s 13. zasedbo prve lige ABA – Borcem iz Čačka.

Pot novomeških košarkarjev do vrha ni bila preprosta, kaj vse so morali prestati? Kaj se je dogajalo v odločilnih trenutkih finala? Cedevita Olimpija je spet dobila slovensko družbo med prvokategorniki, kako je opravila svoje delo proti Megi in kakšni scenariji jo čakajo v končnici?