Na prodaj dan z Luko Dončićem

Ljubljana



Zmagovalec bo dobil nekaj minut na parketu

Luka Dončić se bo en dan družil z nekom, ki bo namenl denar za pomoč potrebnim. FOTO: USA Today Sports

Odzvali so se mnogi zvezdniki

Kdor bo kupil nastop za Dallas Mavericks, se bo vpisal v statistiko lige NBA. FOTO: USAToday Sports

- Dobrodelna dražba All In Challenge želi z najrazličnejšimi prispevki slavnih osebnosti zbrati finančna sredstva za najbolj prizadete ob pandemiji koronavirusa. V ponudbi je tudi košarkarska tekma v okviru lige NBA z Dallas Mavericks.Dražbo je ustanovil eden od lastnikov košarkarskega moštva Philadelphia 76ers in hokejske ekipe New Jersey Devils, ameriški bogataš. Med prvimi, ki so mu priskočili na pomoč, je bil lastnik Dallas Mavericks, ki je na dražbo dal edinstveno izkušnjo: dan v družbi zin ostalimi zvezdniki Dallas Mavericks.Zmagovalec bo dobil dve plačani nočitvi v hotelu v Dallasu, prevoz na tekmo ter pogodbo z ligo NBA za en dan v času priprav na začetek lige. Dobil bo dres s svojim imenom oziroma priimkom na hrbtu, spoznal se bo s celotno ekipo in bo uvrščen na seznam igralcev za eno pripravljalno tekmo. Sedel bo skupaj z ostalimi igralci na klopi, dobil pa bo tudi priložnost, da pokaže svoje znanje košarke.Cuban zagotavlja, da bo zmagovalec na dražbi zagotovo dobil nekaj minut na parketu in upa, da tudi priložnost za met na koš ali izvajanje prostih metov. »Poskrbeli bomo, da bodo gledalci vzklikali njegovo ime in da bo njegova statistika zabeležena na naši spletni strani,« je dejal Cuban.Dražba, ki želi postati največja digitalna dobrodelna akcija zbiranja sredstev, že poteka, v nekaj dneh pa se je na računu zbralo sedem milijonov dolarjev. Denar je namenjen otrokom, starejšim in tistim, ki se v prvih vrstah bojujejo proti koronavirusu.Udeleženci se lahko potegujejo za osebne predmete znanih osebnosti ali različna doživetja, srečanja in druge vrste druženj. Najnižja vsota za sodelovanje je deset dolarjev, zgornja meja pa ni določena.Dražbi so se med drugimi priključiliin številni drugi zvezdniki iz sveta filma, glasbe ali zabave.V športnem delu All In Challengea so na voljo vstopnice za naslednji Super Bowl, finale lige NBA in NHL, avtomobilistično dirko Daytona 500, golf turnir masters v Augusti, OP ZDA v tenisu ali otvoritev olimpijskih iger. Možno se je potegovati tudi za košarkarsko partijo 3 na 3 s, partijo golfa zinali vožnjo v corvettu z