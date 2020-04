Na prosto le ob sprehodu s psom

Ljubljana – V nedeljo je stekel poskusni projekt spletne oddaje Šport med štirimi stenami, ki ga Zavarovalnica Generali pripravlja v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Košarkarsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije in Rokometno zvezo Slovenije. Med gosti premierne oddaje je bil je košarkarski reprezentant in član Joventuta iz Badalone Klemen Prepelič, ki je v sproščenem vzdušju delil svoje izkušnje, spoznanja in pristope, povezane s prekinitvijo vseh športnih dejavnosti.

Kaj podobnega se mi ni zgodilo nekje od petega leta

»Zelo težko je. V ekipnih športih smo vajeni vsakodnevne rutine. Prek noči smo izgubili stik s soigralci, trenerji, z našo drugo družino. Trenirati med štirimi stenami je zelo težko. Sam še imam majhno upanje, da bi se špansko prvenstvo nadaljevalo, zato poskušam vzdrževati telesno pripravljenost, kolikor je pač mogoče. Ne spomnim se, kdaj bi tako malo treniral. Gotovo sem bil star manj kot pet let.«

Stroga karantena v Španiji

»Pri nas lahko v času trenutne pandemije stalno bivališče zapustimo le v radiju 200 metrov. Sam imam srečo, ker imam psa in grem lahko z njim ven trikrat na dan. Poleg sprehodov hišnih ljubljenčkov so dovoljeni še obiski trgovine ali lekarne, za kar pri nas skrbi moja žena.«

Karantena podobna odmoru po sezoni

»Celotno stanje bi najlažje primerjal s prvimi 14 dnevi premora po sezoni. Trenutno 24 ur na dan preživljamo s sinom Teom. Imamo srečo, ker zares veliko spi, tako da so moji živci še zelo mirni. Je izjemno priden. Veliko gledamo risanke, beremo pravljico o Treh prašičkih in podobno. Edini preostali hobi pa je, da psa peljem na sprehod.«

Pogled na morje in kazni

»Čeprav živim 100 metrov od morja, ga lahko le gledam. Ne morem nikamor, saj se policija po ulicah vozi 24 ur na dan. Kazni so od 1500 do 30.000 evrov, zato si ljudje 'izletov' niti nočejo privoščiti. Doma se igramo s Teom, gledamo risanke, serije, filme, najpomembnejše pa je, da ostajamo doma.«

Sladkarije »zmazal« v pol ure

»Pri hrani se pregrešim. 'Ful'. Kup stvari sem 'zmazal' v pol ure. Sladoled. Belo čokolado. Žena je spekla jabolčno pito s sladoledom. A nimam težav s prekomerno težo, tako da se kljub vsemu nisem kaj posebej zredil.«