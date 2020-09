FOTO:Na vzhodu sedma tekma, na zahodu vse bližje bitka za Los Angeles

Orlando

Lowry na parketu 53 minut

- Košarkarji Toronta so po dveh podaljšku s 125:122 premagali Boston in izsilili odločilno sedmo tekmo polfinala vzhodne konference lige NBA. Zmagovalec tekme, ki bo v soboto ob 1. uri po našem času, se bo v finalu vzhoda pomeril z Miamijem našegaNa zahodu so LA Clippers, ki so izločili Dallas z, s 96:85 ugnali Denver in vodijo že s 3:1 v zmagah. Jutri ob 1. uri bo tekma Houston vs LA Lakers, slednji vodi v seriji z 2:1.Branilci naslova prvakov najmočnejše košarkarske lige na svetu iz Toronta so bili na pragu izpada, ampak so z zmago v dramatični tekmi ohranili upanje na ponovitev uspeha.je dosegel 33 točk injih je s klopi dodal 23. Tekma je bila pravi čustveni vlak smrti. »Vsak napad igramo, kot da je naš zadnji in nekako najdemo pot do zmage,« je povedal povsem izmučeni Lowry, ki je igral 53 kar minut.LA Clippers : Denver Nuggets 96:85(LA Clippers vodi z 3:1 v zmagah)Boston Celtics : Toronto Raptors 122:125 (po dveh podaljških)(izid v zmagah je izenačen na 3:3)