Na vzhodu so znani vsi polfinalisti

Košarkarji Bostona so se v ligi NBA v drugem krogu izločilnega dela tekmovanja pridružili Philadelphii, Miamiju, New Yorku, Denverju in Phoenixu. V Atlanti so s 128:120 prišli do četrte zmage v dvoboju (4:2) in kot četrto moštvo na vzhodu napredovali v drugi krog končnice. Jaylen Brown je za zmagovalce dosegel 32 točk, Jayson Tatum pa 30. Trae Young je za Atlanto dosegel 30 točk.

Boston je lansko leto igral v finalu in se pomeril z moštvom Golden State, ki je bil v zmagah boljši s 4:2. V polfinalu vzhodnega dela NBA se bo pomeril s Philadelphio.