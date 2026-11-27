Ena zmaga in Luka Dončić bo z Jezerniki med kandidati za naslov prvaka, dva poraza pozneje bo spet vse narobe. Tako si je trener Los Angelesa JJ Redick pred gostovanjem pri San Antoniu predstavljal odzive na prihajajočo turnejo. »Če premagamo San Antonio, nato pa izgubimo proti Memphisu in Houstonu, bomo spet ‘lažna ekipa’,« je dejal za ESPN. »Takšni pač so odzivi, vedno so pretirani, po vsaki tekmi. Kot moštvo se moramo naučiti živeti s tem hrupom. To je del lige NBA.« Pred petkovim derbijem zahodne konference si Los Angeles in San Antonio z izkupičkom 15 zmag in treh porazov delita vrh. Na kocki bo tudi mesto v četrtfinalu pokala NBA, ki si ga Dončić in soigralci lahko zagotovijo z zmago. Po San Antoniu jih čakajo še zahtevna gostovanja v Memphisu, Houstonu in New Orleansu. Na prvi ...