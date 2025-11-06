Ne kaže, da jo potrebuje, a bo Luka Dončić kmalu dobil pomoč

V nadaljevanju:

Srečanje pretendentov za prestol zahodne konference, ki sta na 17 tekmah klonila le štirikrat, je obetalo vrhunsko košarko, postreglo pa z obilico sodniških žvižgov in napeto končnico, ki je razveselila gledalce v Kaliforniji. Luka Dončić je bil znova osrednja figura ob zmagi nad San Antoniom (118:116), čeprav žoga ni želela skozi mrežico, je tekmo končal s 35 točkami in sezonsko povprečje dvignil na okroglih 40 točk. Pred odhodom na zahtevno turnejo po vzhodni konferenci je LA niz zmag podaljšal na pet.

Strelsko to ni bil Dončićev večer (9/27, 33-odstotni met iz igre), a lepih potez v nabito polni Crypto.com areni ni manjkalo. Številka 77 je poskrbela za podajo, ki bo v igri za eno od potez sezone. V izgubljenem položaju, z dvema branilcema ob sebi, ko je že odskočil v avt, je v zraku Luka brez pogleda našel povsem samega Ruija Hachimuro, ki je s trojko zaključil akcijo. Osuplo sta v Slovenca strmela tudi Reaves in sijajnih potez dobro vajeni LeBron James …