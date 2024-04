Načeti Dončić je bil v zvezdniškem šovu le stranski lik

Ko si na parketu nasproti stojita ekipi Dallasa in LA Clippers, je napeta končnica tekme zagotovljena. V noči na soboto so Teksašani izvlekli zmago s 101:90, zgodnji termin nedeljske tekme pa je bil za Luko Dončića in soigralce znova veliko breme. Tokrat so si skopali 31 točk globoko jamo, nato pa zavihali rokave in prišli pred prag zmage, preden je Paul George s trojko letošnje končnice razblinil upe utrujene in potolčene ekipe Dallasa. V strelskem šovu in porazu s 111:116 je bil poškodovani in oboleli Dončić kljub 29 točkam ter 10 skokom in asistencam tokrat le obrobna figura.

V ligi NBA velja pravilo, da v končnici zmaguje moštvo, ki je manj poškodovano, povsem zdrav je po 82 tekmah rednega dela malokdo. A podoba Dončića, ki je z rdečico na licih s težavo tekel po igrišču, si popravljal opornico za koleno in vsak trenutek premora izkoristil, da se je naslonil na kolena, ni bila spodbudna. Po tekmi so v taboru Dallasa potrdili, da ga ob poškodovanem desnem kolenu muči tudi prehlad, a Luka ni iskal izgovorov: »Seveda moje stanje ni idealno, a tega ne smem imeti za izgovor. Preprosto nisem bil dovolj pozoren, aktiven in agresiven na tej tekmi. Moram biti boljši, ne glede na vse.«

Pri Los Angelesu je znova manjkal prvi zvezdnik Kawhi Leonard. Na drugi in tretji tekmi se je zelo previdno premikal po parketu in še zdaleč ni bil na pravi ravni za končnico, zato ga je vodstvo ekipe do nadalnjega postavilo »na hladno«. Clippers so brez Kawhija igrali veliko bolje, prva četrtina je bila kopija tiste izpred tedna dni: medla obramba Dallasa je Paulu Georgeu dovolila, da se je razigral, v koš Dallasa je nato kot na frontni črti letelo z vseh strani.

Dončiću met z razdalje ni stekel (10/24, 1/9 za tri) in Dallas je bil pri minus 31 pripravljen, da položi orožje, ko je na sceno stopil Kyrie Irving. Za končnih 40 točk je pokazal ves svoj repertoar, na takšen večer mu v ligi NBA ni para. Dvorana je oživela, ob 17 točkah zaostanka na polovici tekme se preobrat ni zdel nemogoč, v drugem polčasu je svoje dodal še Derrick Jones ml. in ko je pet minut pred koncem tekme Dončić s korakom nazaj končno zadel prvo trojko za 98:98, je bilo občinstvo v ekstazi. Zadnjih 34 točk so dosegli le velezvezdniki Dončić, Irving, George in James Harden, ki je s 15 točkami v zadnji četrtini tehtnico nagnil na stran Los Angelesa. »To je bil šov, tisti pravi šov igralcev, ki si zaslužijo mesto v hramu slavnih. Gledalci so videli nekaj izjemnih potez in vrhunsko tekmo,« je bil po zmagi zadovoljen s 33 točkami prvi strelec gostov Harden.

Dallas je imel po akrobatskem polaganju Irvinga med tremi višjimi branilci (kako je žoga našla pot skozi obroč, najbrž ne ve niti priljubljeni Kai) prvo zaključno žogico za napredovanje v drugi krog končnice, po vodstvu s 3:1 je serijo dobilo več kot 95 odstotkov moštev. Namesto tega je LA po trojki Georgea iz kota, podobni tisti Kawhija Leonarda za zmago Toronta proti Philadelphii 2019, spet prišel do prednosti domačega terena.

»Občutek imam, da sem razočaral Kyrieja, moral bi mu biti v večjo pomoč. V tej seriji je fantastičen, naredil je vse, kar je lahko, jaz pa nisem naredil dovolj, da bi tekmo dobili,« se je Dončić posul s pepelom. Najprej ga čakajo trije dnevi oddiha, da nekoliko pride k sebi, v noči na četrtek se serija začenja znova. Prostora za napake bo hitro zmanjkalo.