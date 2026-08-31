Nad Dončićem so že navdušeni: Spremenil bo moje življenje

Košarkarji, ki si kruh služijo v elitni ligi NBA, povečini uživajo še v zadnjih prostih tednih, preden se začne nova sezona. Do takrat jih loči še nekaj časa, najprej 21. septembra se lahko zberejo na uradnem pripravljalnem taboru moštva, večina jih bo začela trenirati še teden dni kasneje, igralci pa se pogosto odločajo za skupinske treninge, ki niso del uradnega koledarja.

Tako je moč pričakovati, da bo Luka Dončić v Los Angeles pripotoval pred omenjenim datumom in nadaljeval grajenje odnosa s soigralci, ki ga je začel že v Ljubljani. Nad tem, kar je Luka v štirih dneh prikazal soigralcem, je bil navdušen tudi novinec v Los Angelesu Ziaire Williams.

»Prepoznam vodjo na igrišču, ko ga vidim. Vsem je jasno, da se Luka želi v tej sezoni še izboljšati v vseh pogledih. Res sem navdušen in komaj čakam, da bova igrala skupaj. Spremenil bo moje življenje, ko z njim igraš košarko, je vse veliko bolj enostavno, igra vseh okrog njega je lažja, prostora je več,« je prve vtise strnil Williams, ki je lani igral v Brooklynu, na zahodno obalo ZDA pa je prišel kot prosti igralec.

Sodeč po poročilih iz ZDA po košarici Jonathana Kuminge vodstvo Jezernikov ne sedi križem rok, osredotočili so se na dve nalogi. V Philadelphio želijo poslati Bronnyja Jamesa, sprostiti mesto v rotaciji in v zameno dobiti vsaj kakšen izbor v drugem krogu nabora, ki bi ga lahko uporabili za okrepitev pod košem, na položaju centra bi za Walkerjem Kesslerjem in Kevonom Looneyjem potrebovali vsaj še kakšnega košarkarja, ki lahko odigra nekaj minut.