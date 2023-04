Nad Luko Dončićem & Co. so se zgrnili novi temni oblaki

Vodstvo lige NBA je sprožilo uradno preiskavo zoper odločitve pristojnih pri košarkarskem klubu Dallas Mavericks, ki so pripeljale do poraza s 112:115 proti Chicago Bulls. Strokovni štab zasedbe iz Teksasa se je odločil, da v igro ne bodo poslal nekaj ključnih igralcev, med katerimi je tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić igral le dobrih 12 minut.

Teksašani so s tem neuspehom dokončno ostali brez možnosti za preboj v končnico letošnjega prvenstva. »Vodstvo lige NBA je začelo preiskavo dejstev in okoliščin v zvezi z odločitvami in vedenjem ekipe Dallas Mavericks na tekmi proti zasedbi Chicago Bulls, vključno z motivi za ta dejanja,« je sporočil Mike Bass, predstavnik za odnose z javnostmi pri ligi NBA.

Dallas je po porazu ostal tudi brez teoretičnih možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah, tako imenovanem turnirju play-in. Ker bo franšiza iz Teksasa sezono končala med najslabšimi ekipami lige NBA, se ji ponujajo možnosti za boljši izbor na naboru najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Jason Kidd, trener Dallasa, je svoje poteze, po katerih je večina redne rotacije Dallasa ostala na klopi, označil za »organizacijske odločitve«, izbiro pa pripisal lastniku kluba Marku Cubanu in generalnemu direktorju Nicu Harrisonu.

Pri ESPN navajajo, da je Cuban že leta 2018 plačal kazen v višini 600.000 dolarjev, ker je javno priznal, da so Teksašani namerno izgubili tekmo. Pravilnik lige NBA namreč vsebuje tudi ukrepe proti lastnikom, ki poskušajo izgubiti ali nadzorovati rezultat tekem.

Košarkarji Dallasa bodo sicer zadnjo tekmo v sezoni odigrali drevi (ob 21.30 po našem času), ko se bodo pomerili z igralci moštva San Antonio Spurs.