Nadaljevanje evrolige v enem kraju?

Vodstvo košarkarske evrolige ima več načrtov, kako bi lahko končalo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno tekmovanje. Kot eno od možnosti omenja, da bi se liga nadaljevala v enem mestu z dvema dvoranama, v katerih bi odigrali tekme, ob tem bi bila potrebna tudi sprememba formata tekmovanja, poroča španski El Pais.



»Obstajajo štiri možnosti. Ligo lahko odpovemo, lahko odigramo vse tekme, kot je bilo predvideno, po umiritvi razmer lahko povečamo število dvojnih igralnih dni na teden, lahko pa nadaljujemo le v enem mestu. V zadnjem primeru bi lahko ligo dokončali v enem mesecu. Z ali brez gledalcev, odvisno od razmer,« je ocenil operativni direktor lige Ed Scott in dodal, da bi morale vse ekipe pred nadaljevanjem tekmovanja za 14 dni v karanteno.

Istanbul, Atene ali Moskva?

Kot pravi Scott, vodstvo lige spremlja dogajanje v Evropi, prepričano je, da se bodo razmere nekje prej uredile kot drugje. Meni, da bi bilo treba iskati mesta z dvema primernima dvoranama, teh je kar nekaj, a na vrhu želja bi bili Istanbul, Atene in Moskva. Köln, ki bi moral gostiti letošnji zaključni turnir, naj ne bi bil v igri, evroliga bi se z njim pogodila in mu najbrž ponudila turnir v eni od naslednjih sezon.



»Slaba stran te zamisli je povečanje stroškov, a v zameno bi dobili nadzor nad zdravjem igralcev, omejili potovanja in s tem s stike s tretjimi osebami,« meni Scott, ki upa, da bodo eno možnosti začeli izvajati že na začetku maja. Do takrat pa tekem zagotovo ne bo.