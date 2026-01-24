Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

V Hollywoodu drame, razprtij med glavnimi akterji in z denarjem motiviranih poskusov prevzema oblasti nikoli ne zmanjka. Ena najbolj prepoznavnih in nagrajenih televizijskih serij zadnjih let Nasledstvo je v pisarnah Los Angeles Lakers dobila srhljivo podobno nadaljevanje v resničnem življenju, v posebnem poročilu razkriva novinar Baxter Holmes. Zdaj že bivšo lastnico kluba Jeanie Buss, hčerko pokojnega Jerryja Bussa, ne slika v najlepši luči, v navzkrižni ogenj med družinskimi člani se je ujel tudi LeBron James, Luka Dončić pa je v dogajanje vstopil šele v zadnjem poglavju.

Televizijska serija Nasledstvo se je ohlapno oprla na življenjsko zgodbo medijskega mogula Ruperta Murdocha in prikazuje boj za nasledstvo in nadzor nad medijskim imperijem, ko fiktivni milijarder Logan Roy doživi srčni zastoj. V kar 92-krat nagrajenih štirih sezonah nato njegovi otroci kar tekmujejo, kdo bo drugim vrgel več polen pod noge, da bi se dokopal do vrha. V zadnjih letih se je podoben scenarij odvil tudi v hodnikih slovite arene, v kateri prebivajo Los Angeles Lakers.