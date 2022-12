Nagrada za najkoristnejšega igralca odslej z Jordanovim imenom

Nagrada za najkoristnejšega igralca (MVP) je dobila novo obliko in ime – odslej bo to nagrada Michela Jordana. Vsa nova priznanja imajo imena po legendah lige NBA v njeni 75-letni zgodovini, najpomembnejše, tisto za najkoristnejšega igralca, pa se bo imenovalo po slovitem Jordanu.

To lovoriko je v zadnjih dveh sezonah dobil član ekipe Denver Nuggets Nikola Jokić. Zdaj so jo nekoliko oblikovno prenovili, predvsem pa je pomembno, da bodo njeni prejemniki na police postavili priznanje z imenom košarkarja, ki je šestkrat slavil v ligi NBA in prav tolikokrat postal najboljši igralec finala.

»Naša nova zbirka priznanj je posvečena nekaterim najboljšim in najbolj vplivnim igralcem v zgodovini NBA. Ko jih bomo vsako leto podeljevali najboljšim igralcem in strelcem, se bomo tudi spomnili legend, ki so tlakovale pot,« je za spletno stran lige dejal komisar tekmovanja Adam Silver.

Kot so pojasnili v vodstvu lige, je tudi Jordan sam sodeloval pri oblikovanju nagrade. To je bronast kip košarkarja, visok približno 60 cm in težak slabih 11 kg. Prav mere in masa nagrade so v imperialnih merskih enotah simbolično povezane z Jordanom – v ameriških merskih enotah je namreč kipec visok 23,6 inča in tehta 23,6 funta – številki seveda simbolizirata Jordanovo številko dresa 23 in šest naslovov prvaka. Košarkar ima v iztegnjeni roki še diamantno žogo s prav tako simboličnimi 23 ploskvami.

Nagrada za najboljšega obrambnega igralca bo nosila ime Hakeemu Olajuwona, nagrada za najboljšega novinca sezone bo odslej nagrada Wilta Chamberlaina, priznanje za najboljšega šestega igralca v sezoni pa bo nagrada Johna Havliceka. Po novem se bo priznanje za igralca, ki je pokazal največji preskok oziroma napredek, imenovala po Georgeu Mikanu. NBA je predstavila tudi povsem novo nagrado, priznanje za ključnega igralca sezone. Imenovala se bo po Jerryju Westu, legendi Los Angeles Lakers, ki je v odločilnih trenutkih tekem vedno znal zadeti v polno, njegova silhueta pa krasi tudi logotip najmočnejše lige na svetu.