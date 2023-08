Naj karma na mundialu vrne, kar je vzela na olimpijskih igrah v Tokiu

V nadaljevanju preberite:

Nastop slovenskih košarkarjev na svetovnem prvenstvu leta 2014 je za Mateja Erjavca pomenil ognjeni krst na velikem tekmovanju v vlogi predsednika Košarkarske zveze Slovenije, za moško reprezentanco pa zadnjo priložnost doslej med elito zemeljske oble. Med dolgim čakanjem je doživela vzpone in padce, podvige in razočaranja, med katera sodi tudi letošnja izguba Vlatka Čančarja in Eda Murića zaradi poškodb. Zgodovina nas je vendarle naučila, da so se slovenski športniki pogosto opekli, ko so bili veliki optimisti, in bili prijetno presenečeni, ko so skromno pričakovali prvenstvo.

Kaj Erjavec pričakuje od svojega drugega mundiala, na katerega je moral potrpeti devet let? Kaj bo zanj uspeh? Kako je na podlagi lekcije za največje zvezdnike lanskega EP izbral krog favoritov letošnjega SP? Po neuspehu na lanskem EP je bil odziv javnosti silovit, zakaj je zaščitil Aleksandra Sekulića? Ali bi imela tudi uvrstitev na OI 2024 čarobno težo? Je blagajna KZS polna denarja? Kako se ji gmotno in drugače pozna, da je Luka Dončić Slovenec? Ali pri KZS razmišljajo o organizaciji novega velikega tekmovanja? Kateri sta največji prekletstvi v sodobni košarki? Ob nastopu mandata je Erjavec dejal, da bo moral paziti, da KZS ne bo močna zveza brez kakovostnih klubov. Mu je uspelo?