»Najbolj me veseli, da v klubu nimamo niti enega obolelega«

Slovenska moštva mirno pričakujejo končno odločitev glede lige ABA, v kateri bi Cedevita Olimpija v primeru odpovedi zadnjega kola in končnice verjetno zasedla 5. mesto. V Srbiji medtem zaostrujejo policijsko uro, a hkrati upajo, da bi lahko dokončali regionalno prvenstvo. Je to sploh realno?

Košarkarji Cedevite Olimpije so doma, okrepitve iz tujine so že zapustile Slovenijo, dvorane so zaprte. Kako naj v takšnih okoliščinah sploh ohranijo motivacijo in telesno pripravljenost, da bi se lahko nekega dne – maja ali šele jeseni – vrnili na igrišča?

Naše ambicije ostajajo visoke, tudi v prihodnji sezoni želimo tekmovati v slovenskem prvenstvu, ligi ABA in evropskem pokalu.

Olimpijinemu kapetanu Jaki Blažiuču v tej sezoni ni bilo usojeni, da bi dvignil kakšno šampionsko lovoriko. FOTO: ABA

Nekateri klubi so predlagali, da bi regionalno ligo dokončali tik pred začetkom naslednje sezone, ko naj bi se razmere umirile. Toda do takrat se bodo moštva kadrovsko premešala, kar bi postavilo pod vprašaj regularnost tekmovanja. Kako pri Cedeviti Olimpiji gledate na sezono 2020/21?

Omenili ste negotovost pri sestavi proračuna. Kako se Cedevita Olimpija, ki je ob lanski združitvi Olimpije in Cedevite spravila pod skupno streho tudi pokrovitelje obeh klubov, spopada z njo?

Kako vam kaže pri sodelovanju s pokrovitelji? Podjetje Atlantic Grupa, ki prek blagovne znamke Cedevita prispeva lep delež v klubsko blagajno, je že uradno naznanilo, da letos ne bo moglo uresničiti poslovnega načrta, v podobnih težavah pa so tudi drugi.

Nekateri pokrovitelji so se že javili in napovedali zamujanje nakazil, vendar jih moramo razumeti, hkrati pa tudi oni razumejo nas.

Večina klubov napoveduje ostre varčevalne ukrepe in znižanje plač. Se je morala reza lotiti tudi Cedevita Olimpija?

Codi Miller-McIntyre je v minulih mesecih prepričal občinstvo v Stožicah, nato pa se skupaj s soigralci znašel v veliki negotovosti. FOTO: Roman Šipić

Ali mednje sodijo tudi košarkarji, saj imajo najvišje prejemke? Maik Zirbes in Dominic Artis sta sklenila pogodbi do konca lige ABA, Codi Miller-McIntyre in še kdo do konca sezone ...

Cedevita Olimpija si je tudi sama otežila položaj, saj bo v tej sezoni očitno ostala brez ene same lovorike.

Imate občutek, da bo zahtevno ljubljansko občinstvo po začetni skepsi povsem sprejelo Cedevito Olimpijo?

Ljubljana – Več kot tri tedne je že jasno, da slovenska košarka letos ne bo dobila državnega prvaka. Zato pa je še vedno odprto vprašanje zaključka regionalne lige ABA ter sistema uvrščanja v evroligo in evropski pokal, v katerih prav tako iščejo možnosti za dokončanje sezone in kopičijo neodigrane tekme. Košarkarji Cedevite Olimpije so podobno kot njihovi tekmeci prisiljeni na osamitev in vadbo doma, direktor klubapa ima s sodelavci polne roke dela. Kot pravi, iščejo načine za prilagoditev na hude čase, ki so močno prizadeli tudi pokrovitelje.Okoliščine v ligi ABA so precej bolj kompleksne, kot so bile v slovenskem DP, v katerem smo odigrali le dve tekmi v ligi za prvaka. Klubi, ki imajo ambicije, da bi se uvrstili v evroligo, so namreč ogromno vložili v sestavo moštev. Če obstaja možnost, da bi zmagovalca lige ABA dobili na parketu, bi jo morali izkoristiti. Po drugi strani se zavedamo, da pandemija koronavirusa vpliva na življenja vseh, zato ne izključujemo možnosti, da sezone ne bomo nadaljevali. Stališče Cedevite Olimpije je, naj klubi skupaj najdejo rešitev, predloge, kako dokončati sezono, pa mora pripraviti vodstvo tekmovanja. Odločitev ne bo zadovoljila vseh klubov, pravo odločitev o prvaku da lahko samo košarkarski parket. Toda trenutno stanje je daleč od normalnega.Vsa moštva po domala celotnem svetu so igralcem naročila, naj ostanejo doma in tam vzdržujejo formo. Fantje se teh navodil držijo, kolikor je to možno. Tuji košarkarji so se vrnili v svoje domovine, meje so zaprte, letala so na tleh. Po nekaterih ocenah bo možno, do neke mere, normalno zaživeti po dveh mesecih. Toda takrat bomo domala že v juniju. Po dveh, treh mesecih brez skupnega treninga bodo košarkarji potrebovali vsaj mesec dni časa, da bodo znova zadihali skupaj in ujeli tekmovalni ritem. To pa pomeni, da bi bili do neke mere pripravljeni šele julija, kar pa bo v bistvu že čas, ko bi se morala moštva začeti uigravati na novo sezono.Veliko bo odvisno od tega, kakšne bodo zdravstvene razmere v svetu, saj bosta s tem povezana organizacija kluba in proračun za prihodnjo sezono. Naše ambicije ostajajo visoke, tudi v prihodnji sezoni želimo tekmovati v slovenskem prvenstvu, ligi ABA in evropskem pokalu. Menim, da nam bo uspelo.Eno je jasno: klubi po vsem svetu bodo morali znižati svoje proračune in s tem tudi pogodbe košarkarjev. Že zdaj lahko vidimo, v kakšnem položaju je svetovno gospodarstvo, zato se bomo morali vsi prilagoditi na razmere, ki nam jih prinaša kriza. O košarki bomo lahko na dolgo in široko govorili, ko bo pandemija mimo in ko bomo vedeli, s kakšnim proračunom bomo razpolagali. Zdaj sem predvsem vesel, ker v našem klubu ni niti enega obolelega s koronavirusom. To pomeni, da smo sprejeli pravilne odločitve.V športu je položaj vedno zelo zahteven, ko govorimo o financah. Tako kot vsi drugi klubi smo odvisni od sponzorjev, vsa podjetja pa so se znašla v izredno zahtevnem položaju. Brezpredmetno je pričakovati, da bi lahko vse svoje obveznosti izpolnila po predvidenih rokih. Nekateri naši pokrovitelji so se že javili in napovedali zamujanje nakazil, vendar jih moramo razumeti, hkrati pa tudi oni razumejo naš položaj. Vsem se zahvaljujem za podporo, saj v teh težkih časih izpolnjujejo obveznosti do kluba.Z našimi partnerji, dobavitelji in ne nazadnje tudi z igralci smo neprestano v stiku, trudimo se, da bi vse obveznosti izpolnili po dogovoru. Pri nekaterih stvareh pa se ne bomo mogli ogniti spremembam. Razmere so preveč zahtevne, da bi lahko obljubili, da bomo vsem poplačali vse do zastavljenih rokov. Trudimo se in iščemo rešitve predvsem pri »notranjih« stroških.O posledicah zapleta smo se takoj pogovorili z igralci, vsem se moram zahvaliti, saj so pokazali veliko razumevanja. Trenutno smo v obdobju prekinitve pogodb s košarkarji. Vse naše obveznosti bomo spoštovali, a ker se je sezona, vsaj tako kaže, končala predčasno, bodo njihovi prejemki nižji, kot bi bili sicer. Enak pristop imamo pri trenerjih, nas v pisarni in vseh drugih uslužbencih kluba. Vse nas čakajo manjši, a nujni popravki v pogodbah. Čakamo pa tudi na odziv slovenske vlade, kako bo celovito priskočila na pomoč športu.Sami sebi smo najhujši kritiki. Nezadovoljni smo z našim iztržkom, predvsem v evropskem pokalu, in ker smo se po odličnem začetku sezone v ligi ABA spravili v položaj, ko uvrstitev v polfinale končnice ni bila odvisna zgolj od nas. Hkrati pa se zavedamo, da uspehi ne pridejo čez noč. Na napakah se moramo učiti in jih odpraviti, hkrati pa nadgraditi tisto, kar smo dobro delali. Veseli me, da se je povečal obisk na naših domačih tekmah, saj je bil to naš primarni cilj pred začetkom sezone. Ostaja pa grenak priokus, da bi lahko z nekoliko boljšimi rezultati privabili v Stožice še večje število gledalcev.Že zdaj menim, da je Ljubljana dobro sprejela naš projekt Cedevite Olimpije. Na začetku so bili morda nekateri v dvomih, a so kmalu uvideli, da smo pripravljeni resno delati, da bi dvignili ljubljansko in z njo tudi slovensko košarko na višjo raven. O tem so se sčasoma prepričali tudi navijači in njihova podpora je bila vse večja. Že ob nastanku Cedevite Olimpije sem poudaril, da so naši načrti dolgoročni. Želimo rasti iz leta v leto in da bi bili čez nekaj let pripravljeni na vrnitev evroligaških tekem v Stožice. Na žalost ne vem, kaj nam bo prinesel čas po pandemiji koronavirusa, toda če se bodo razmere v svetu normalizirale v razumnem času, bomo lahko kmalu sestavili moštvo, ki se bo lahko od podpori celotne Ljubljane resno borilo za uvrstitev v evroligo.