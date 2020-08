Najboljša sta se nasukala

Ljubljana

Zvezdniški dvoboj LeBron Jamesa in Damiana Lillardaje pripadel slednjemu. FOTO: Mike Ehrmann/AFP



Lillard ohranil formo, Jamesov 24. trojni dvojček



Indiana (4) : Miami (5) 101:103 – 0:1



Milwaukee (1) : Orlando (8) 110:122 – 0:1



Houston (4) : Oklahoma (5) 123:108 – 1:0



LA Lakers (1) : Portland (8) 93:100 – 0:1

- Vzhodni šampion Milwaukee je v končnico sezone vstopil s 56 zmagami, med katerimi so bile tudi vse štiri in s povprečno razliko 17 točk proti Orlandu. Toda dvoboje na izpadanje je začel s porazom. Tudi zahodni kolegi z LeBron Jamesom so občutili moč v mehurčku v Orlandu vročega Portlanda. Četrti zmagovaklec danađnjih tekem je bil še Houston.je bi ključni režiser presenečenja pri Orlandu. Črnogorec je zasenčil tudi, ki je prispeval 31 točk, 17 skokov in 7 podaj, a v zadnjih enajstih minutah ni zadel niti enega meta iz igre. Milwaukee je glavni favorit za naslov prvaka. Zadnjič je bil najboljši v NBA leta 1971.Vukčević je bil neustavljiv in je dosegel zanj rekordni 35 točk, od tega 16 točk v drugi četrtini, ko je Orlando priigral prednost 51:33.Zadnji poskus poražencev je s tremi zaporednimi trojkami ustavil 27-letni Francozin dve minuti pred koncem je bil zmagovalec znan (118:102).Portland je potrdil besede trener LA Lakersa, da ne bo navaden osmi nosilec. Že po prvi četrtini je dal vedeti, zakaj ga pri zvezdniških Kalifornijcih uvrščajo med neugodne tekmece, saj so jo končali s prednostjo 16 točk (33:17).in druščina so se sicer vrnili v igro, v zadnji četrtini z delnim izidom ušli za šest točk (84:78), potem pa je sledil izjemen zasuk. Portland v prvih štirih minutah zadnje četrtine ni dosegel niti točke, a se je pravočasno prebudil in zadeval tudi iz nemogočih metov.Trojkaz desetih metrov tri minute pred koncem za vodstvo z 92:89 je LA Lakers zapeljala proti porazu, ki sta ga z dvema trojkama potrdila Carmelo Anthony in Gary Trent Jr..James je postal prvi igralec v končnici, ki je dosegel več kot 20 točk, 15 skokov in 15 podaj na eni tekmi. Tekmo je končal s 24. trojnim dvojčkom v končnici: 23 točk, 17 skokov in 15 podaj.Prvi mož pri zmagovalcih pa je bil v mehurčku najbolj vroč Lillard. Dosegel je 34 točk.»V Orlandu so bile vse tekme za nas ključne. Vseh osem tekem smo igrali z vsemi močmi in to je bila naša prednost. Ena zmaga v končnici pa ne pomeni še nič,« je povedal Lillard.(Buttler 28, Dragić 24).(Antetokounmpo 31 – met 25:12, 17 skokov in 7 podaj, Hill 16, Bledsoe 15; Vukčević 35 – 24:15, za tri 8:5 in 13 skokov, Ross 18, Clark in Fultz po 15).(Harden 37 – 22:12 in 11 skokov, Green 22, Gordon 21; Gallinari 29, Paul 20, 10 skokov in 9 podaj).(Davis 28 – 24:8 iz igre, za tri 5:0), James 23 – 20:9, za tri 5:1, 17 skokov in 15 skokov, Kuzma 14, Green 10; Lillard 34 – za tri13:6, prosti meti 10:10, McCollum 21, Nurkić 16, Anthony 11 in 10 skokov).