Najprej po kolajno, potem šola

Verjetno si je 20-letni Vit Hrabar predstavljal drugačen krst v članski košarkarski reprezentanci Slovenije. Prejšnji petek je vstopil v igro v 35. minuti tekme Estonija – Slovenija in postal 121. košarkar z uradnim nastopom za moško člansko izbrano vrsto. Reprezentanca se na Baltiku ni proslavila, Estonci so naše povsem nadigrali. Vit seveda za to ne more biti kriv. Zanj bo vrhunec evropsko prvenstvo do 20 let, ki se bo danes začelo v Stožicah (11.–19. julij). Hrabar bo eden od adutov selektorja Danijela Radosavljevića.

»Pravih počitnic nisem imel. Ko sem se vrnil iz Španije, sem bil tri dni doma, potem pa sem prišel na priprave,« nam je priznal, da je njegovo življenje povsem podrejeno košarki.

Slovenci v konkurenci do 20 let veljajo za vroče kandidate za kolajno, toda pot do ene od treh žlahtnih kovin ne bo lahka. Selektor Radosavljević je v minulih tednih dobil nekaj sivih las, težav ni manjkalo: poškodoval se je Žak Smrekar, eden od ključnih nosilcev reprezentance Mark Morano Mahmutović je moral v ZDA na univerzo, kjer bo nadaljeval kariero, Hrabar, Mark Padjen, Urban Kroflič pa so morali s priprav izbrane vrste do 20 let priskočiti na pomoč članski reprezentanci. A izzivi so zato, da se z njimi opravi.

»Imamo razlog, da merimo na kolajno, a ne smemo nikogar podcenjevati. Vsaka tekma bo pomembna in na vsaki bomo morali iti na zmago,« je optimist Hrabar, ki je športno pot začel v KK Primorska, nadaljeval v Domžalah, zadnja štiri leta pa je bil član Baskonie. Letos so osvojil kraljevi pokal, za Baske pa je 8. februarja predlani debitiral v evroligi.

Najprej Nesterović, lani Vide Na EP v Ljubljani bo nastopilo 16 reprezentanc, naslov prvaka brani Italija. Slovenija je bila prvak dvakrat, v letih 2000 in 2004, skupno pa je osvojila pet kolajn. EP do 20 let bomo gostili četrtič po letih 1994, 2007 in 2012. Rašo Nesterović leta 1996, Sani Bečirović leta 2000 in Erazem Lorbek leta 2004 so bili MVP prvenstva, Jan Vide pa lani prvi strelec.

»Rekel bi, da je bila moja zadnja sezona precej turbulentna. Bilo je veliko vzponov in padcev, a sem odnesel ogromno. Prepričan sem, da mi bo to v prihodnje zelo pomagalo. Na začetku sem imel nekaj zdravstvenih težav, potem je prišlo še obdobje neigranja in vsega, kar pride zraven,« je povedal Vit, ki je končal sodelovanje z Baski. Njegov agent Miško Ražnatović mu že išče primerno sredino za razvoj.

Verjame, da se bo na tribunah zbralo veliko ljudi

»V Baskonii sem bil štiri leta, tam sem bil v stiku z evropskim vrhom. Dobro sem vadil, imel sem veliko različnih trenerjev in se učil tudi od evroligaških soigralcev,« se s hvaležnostjo ozira na leta v Vitorii. Ali bo nadaljeval v Evropi, Sloveniji ali ZDA, še ni jasno, a si s tem ne razbija glave. Zdaj so njegove misli povsem pri domačem EP.

Hrabar ima tudi bogate reprezentančne izkušnje. Bil je član slovenskih vrst do 16, 18 in 19 let. Nastopil je na evropskem prvenstvu do 18 let leta 2023, leto pozneje pa je s Slovenijo osvojil bronasto odličje na prvenstvu stare celine do 18 let. Lani je z reprezentanco do 19 let osvojil še bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu.

»Menim, da sem v zadnjih letih že pokazal, kaj lahko dam reprezentanci in kaj se lahko od mene pričakuje. A ne smem gledati na to, kako sem igral prejšnja leta. Na vsakih pripravah si moram znova priboriti svoje minute,« se zaveda Hrabar.

Verjame, da se bo na tribunah v Stožicah zbralo veliko ljudi, tudi njegovi prijatelji in družina, vključno z mamo, ki je največja zagovornica tega, da sin uspešno konča srednjo šolo. Tudi ta dan je zelo blizu. Še bližje pa začetek evropskega prvenstva. Slovenci bodo v skupinskem delu EP igrali z Romuni, Izraelci in Čehi, ki bodo jutri v Stožicah (18.30) prvi tekmeci naših upov.