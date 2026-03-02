Najslabša ekipa lige brez možnosti proti Dončiću in druščini

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali Sacramento Kings s 128:104. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 28 točk.

Jezerniki so udarno začeli in prvo četrtino dobili za 18 točk. Tudi v nadaljevanju niso preveč popuščali in najslabšo ekipo lige vseskozi držali na varni razdalji najmanj desetih točk. V zadnji četrtini je bila njihova najvišja prednost 29 točk.

Trener moštva iz Los Angelesa JJ Redick je lahko porazdelil minutažo med večino igralcev v rotaciji, najboljši pa so s tem dobili nekaj več počitka.

Dončić je na parketu prebil 29:13 minute, v tem času pa dosegel 28 točk (10/16 iz igre, 4/8 za tri), devet asistenc in pet skokov. V statistiko je vpisal še po eno ukradeno in eno izgubljeno žogo ter eno blokado. V prvi četrtini je dosegel 12 točk in pet asistenc.

FOTO: William Navarro/Reuters Connect

Pri jezernikih je 24 točk dodal LeBron James, ki je bil sprva vprašljiv za današnji obračun. Še trije člani vijoličasto-zlate zasedbe so dosegli več kot deset točk. Pri kraljih iz Sacramenta je Nique Clifford dosegel 26 točk.

Lakers (36-24) so se na lestvici zahodne konference z drugo zaporedno zmago nekoliko odlepili od sedmega Phoenixa (34-26), še naprej pa v lovu na čim boljše izhodišče za končnico gledajo v hrbet Houstonu (37-22), Minnesoti (38-23) in Denverju (37-24), ki so razporejeni od tretjega do petega mesta.

Naslednjič bodo Dončić in soigralci na delu v noči s torka na sredo, ko bodo gostili še eno odpisano zasedbo, in sicer New Orleans Pelicans (19-43).