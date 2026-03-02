  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Najslabša ekipa lige brez možnosti proti Dončiću in druščini

JJ Redick je proti Sacramentu porazdelil minutažo med večino igralcev, najboljši pa so s tem dobili nekaj več počitka.
Po številu doseženih točk sta pri Lakers ponovno prednjačila Dončić in James. FOTO: David Gonzales/Reuters Connect
Po številu doseženih točk sta pri Lakers ponovno prednjačila Dončić in James. FOTO: David Gonzales/Reuters Connect
L. Š., STA
2. 3. 2026 | 07:13
2. 3. 2026 | 07:26
2:14
Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali Sacramento Kings s 128:104. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 28 točk.

Jezerniki so udarno začeli in prvo četrtino dobili za 18 točk. Tudi v nadaljevanju niso preveč popuščali in najslabšo ekipo lige vseskozi držali na varni razdalji najmanj desetih točk. V zadnji četrtini je bila njihova najvišja prednost 29 točk.

Sacramento je izgubil 16 tekem zapored. Kakšen je neslavni rekord?

Trener moštva iz Los Angelesa JJ Redick je lahko porazdelil minutažo med večino igralcev v rotaciji, najboljši pa so s tem dobili nekaj več počitka.

Dončić je na parketu prebil 29:13 minute, v tem času pa dosegel 28 točk (10/16 iz igre, 4/8 za tri), devet asistenc in pet skokov. V statistiko je vpisal še po eno ukradeno in eno izgubljeno žogo ter eno blokado. V prvi četrtini je dosegel 12 točk in pet asistenc.

Luka Dončić je v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 28 točk. FOTO: William Navarro/Reuters Connect
Luka Dončić je v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 28 točk. FOTO: William Navarro/Reuters Connect

Pri jezernikih je 24 točk dodal LeBron James, ki je bil sprva vprašljiv za današnji obračun. Še trije člani vijoličasto-zlate zasedbe so dosegli več kot deset točk. Pri kraljih iz Sacramenta je Nique Clifford dosegel 26 točk.

Lakers (36-24) so se na lestvici zahodne konference z drugo zaporedno zmago nekoliko odlepili od sedmega Phoenixa (34-26), še naprej pa v lovu na čim boljše izhodišče za končnico gledajo v hrbet Houstonu (37-22), Minnesoti (38-23) in Denverju (37-24), ki so razporejeni od tretjega do petega mesta.

Naslednjič bodo Dončić in soigralci na delu v noči s torka na sredo, ko bodo gostili še eno odpisano zasedbo, in sicer New Orleans Pelicans (19-43).

