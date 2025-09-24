Najstnik navdušil z zabijanjem, lahko bi bil MVP, osupnil je tudi trener

Slovenski superpokal je bil prva tekmovalna tekma v sezoni, za razliko od lanskega sprehoda do zmage v Laškem so se tokrat košarkarji Cedevite Olimpije za uspeh proti Krki (78:76) na Polzeli morali zelo potruditi. Junak je postal Miha Cerkvenik s trojko z desnega krila manj kot 10 sekund pred koncem tekme, še bolj je navdušil 17-letni Maks Ciperle.

Cedeviti Olimpiji se je pridružil pred letošnjo sezono, prišel je iz Kranja in že na prvi tekmi trenerju Zvezdanu Mitroviću pokazal, da si zasluži minute tudi, ko bo šlo zares v ligi ABA in evropskem pokalu. V superpokalu je Olimpija igrala v premešani postavi, kar narekujejo pravila glede števila slovenskih igralcev v domačih tekmovanjih.

»Čeprav je to Superpokal, ga vseeno tretiramo kot eno izmed pripravljalnih tekem. Nismo še v pravi formi, manjka nam prava igra, a mlajši fantje so dobro izkoristili priložnost. Ne bom izpostavljal posameznikov, a vsi vemo, da se je naslovu MVP tekme približal naš igralec, ki je letnik 2008. Kot, da bi odkrili novega igralca našega kluba. Upam, da bo nadaljeval v tem ritmu, trdo delal in gradil svojo zgodbo uspeha v slovenski košarki,« je Ciperleja, ki je tekmo končal z 12 točkami, pohvalil Mitrović.

Mladenič je navdušil z igro pod košem, v raketi je večkrat povsem brez strahu napadel branilce Krke, vrhunec je bilo njegovo zabijanje po prodoru ob avt črti pod košem, ki je dvignilo na noge klop zmajev. Najboljši strelec Olimpije ob zmagi je bil še en novinec Umoja Gibson, ki je tekmo zaključil z 21 točkami, tudi z izjemno trojko z več kot osmih metrov ob vstopu v zadnjo minuto srečanja.

»Občutki po tekmi so dobri, saj smo se borili do konca. Nismo se predali. Na koncu nam je uspelo obrniti tekmo in zabeležiti prvo zmago v novi sezoni,« je debi na uradni tekmi za Cedevito Olimpijo pospremil Ciperle, ki z 200 cm igra na položaju branilca.