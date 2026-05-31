Največja napaka Dončićeve dobe v Dallasu

Poletje 2026 bi za Luko Dončića utegnilo biti prelomno, v prihodnjih mesecih bo vodstvo Los Angeles Lakers reševalo vprašanje druge violine za prihodnje desetletje. Najverjetneje bo to postal Austin Reaves, izključen ni niti Giannis Antetokounmpo, morda odločevalci skrivajo asa v rokavu. Lahko pa dileme sploh ne bi bilo, če bi pred petimi leti vodstvo Dallasa pravilno ocenilo talent Jalena Brunsona in mlada zvezdnika zadržalo skupaj. Danes je Luka že na počitnicah in z glavo morda daleč od igrišč, Brunson pa je v New Yorku postal košarkarski kralj.

Napako je Dallas v naslednjih 12 mesecih poskušal odpraviti, a poti nazaj ni bilo več. V New Yorku so Kratkohlačniki zaupali vodenje moštva v roke nekdanjega agenta in Jalenovega botra Leona Rosa, na mesto pomočnika trenerja je pripeljal Ricka Brunsona, očeta danes najbolj priljubljenega prebivalca velikega jabolka, in Jalen je odšel na vzhodno obalo. Niti v New Yorku in še manj v Dallasu si niso mislili, da bo sledil tako bliskovit vzpon igralca, ki je postal Superman in junak, ob katerem tudi Timothee Chalamet, Ben Stiller, Fat Joe in Spike Lee v prvi vrsti padajo v ekstazo.