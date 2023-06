Srbsko košarko pretresa afera, v sklopu katere se je pod drobnogledom organov pregona znašlo 30 košarkarjev, ki naj bi v Srbiji sodelovali pri prirejanju izidov tekem. Afero so označili za največji škandal v zgodovini srbskega športa.

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je 30 košarkarjem, ki so se znašli v preiskavi zaradi prirejanja tekem, prepovedala sodelovanje v vseh dejavnostih na prestopnem trgu. Nekateri izmed košarkarjev so se že želeli pridružiti novemu klubu, iz Fibe pa so sporočili, da do konca preiskave ne bodo smeli zamenjati kluba.

Pri preiskovanju nezakonitih dejavnosti s Fibo aktivno sodeluje Košarkarska liga Srbije, da bi disciplinske postopke razrešili v najkrajšem možnem času in dodatno zagotovili integriteto tekmovanja.

V sporočilu so zapisali, da KLS v tem trenutku ne more posredovati podrobnosti o tem, katere tekme in kateri igralci so sodelovali pri manipulacijah, glede na to, da disciplinski postopek še poteka.

Fiba z nacionalnimi zvezami sodeluje prek programa Swish. Gre za orodje za zatiranje manipulacij tekmovanj in zagotavljanje čistega športa, pri srbski ligi pa zagotavljajo relevantne podatke, potrebne za uvedbo disciplinskih postopkov in odkrivanje manipulacij, so poudarili v KLS.

»Pri KLS smo odločeni v prizadevanju, da očistimo naš šport vsakršnih manipulativnih dejanj, ter ostro obsojamo vsako kršitev etičnega kodeksa Fibe. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe za zagotovitev integritete tekmovanja,« so zapisali v izjavi, pod katero se je podpisal direktor KLS Aleksandar Grujin.