Največjim plačnim kršiteljem so postavili omejitve

Vodstvo lige NBA in tamkajšnje združenja poklicnih košarkarjev sta sklenila novo kolektivno pogodbo, je kratko sporočila liga. Dogovor bo temelj za delo v tem desetletju in bo veljal od 1. julija do konca sezone 2029/30.

Večino členov dogovora so uskladili do začetka aprila. Med drugim naj bi že med naslednjo sezono začeli s posebnim tekmovanjem, ki bo podobno pokalnim serijam v evropskem nogometu, poroča ESPN.

Prav tako bodo še nekoliko bolj zaostrili najvišje možna plačila za igralce in s tem omejili klube, ki najbolj kršijo to pravilo, kot sta Golden State in Los Angeles Clippers. Obenem pa so pravila dovolj prožna, da bodo omogočila boljše poslovanje in nakupe ekipam, ki so v slabšem položaju.

Spremenili bodo pravila tudi za posamične nagrade za igralce, kot je za najbolj koristnega košarkarja (MVP). Odslej bo moral vsak, ki se bo zanje potegoval, odigrati najmanj 65 tekem v sezoni.

Prav tako se ne bo več testiralo igralcev, ali so pod vplivom marihuane. Tega v resnici niso več počeli od začetka pandemije novega koronavirusa, ko so ekipe igrale v karantenah. Leta 2021 je liga NBA tudi uradno objavila, da ne bo več naključno testirala igralcev na uživanje marihuane, ki je v številnih ameriških zvezdnih državah legalna. Sedaj so to zapisali še v dogovor lige.