Naloga je jasna – omogočiti Dončiću, da Slovenijo odpelje do kolajne

Nizka pričakovanja pred začetkom evropskega prvenstva Slovencev niso zmedla, le kakšno tekmo več so potrebovali, da so motorje ogreli na delovno temperaturo. Zdaj je dvanajsterica v vrhunski tekmovalni formi in pripravljena, da z Luko Dončićem na čelu svetovnim prvakom razblini sanje o dvojni kroni. Pri tem bo veliko odvisno od »podpornega osebja«, le razpoloženi Luka v napadu tokrat ne bo dovolj za presenečenje.

Naloga slovenskih košarkarjev je jasna, a vse prej kot lahka: v zadnjih pet minut tekme vstopiti poravnanani s svetovnimi prvaki in nato upati, da ima Luka na zalogi trik več kot nemški zvezdniki. Preizkušena strategija je Dallas dobro leto nazaj pripeljala do velikega finala lige NBA, Dončić potrebuje le priložnost, da dokaže, da je najboljši na planetu.