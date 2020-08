Namesto Jairusa Lylesa je v Novem mestu pristal Rok Stipčević

Novo mesto – Košarkarje Krke je okrepil hrvaški reprezentant Rok Stipčević kot zamenjava za Američana Jairusa Lylesa, ki zaradi družinskih razlogov ni pripotoval v Novo mesto. V Mariboru rojeni organizator je nazadnje lani igral za italijansko ekipo Fortitudo Bologna, pred tem pa je nosil drese Zadra, Cibone, Vareseja, Milana, Pesara, Tofaša, rimskega Virtusa, Dinama Sassarija in Rytasa Vilniusa.



»Veseli smo, ker smo v našo člansko ekipo privabili hrvaškega reprezentanta. Rok Stipčević je zagotovo prava okrepitev in bo primeren mentor vsem našim mladim igralcem. Prepričan sem, da se bosta izvrstno dopolnjevala z Nejcem Baričem,« je dejal direktor kluba Jure Balažić.



»Veliko razlogov je za to, da sem se odločil za prihod v Novo mesto. V prvi vrsti zaradi želje trenerja Vladimirja Anzulovića. Krka uživa velik ugled v košarkarskih krogih, košarkarji pa imajo z njo dobre izkušnje. Ne nazadnje pa bom igral v državi, v kateri sem rojen, pa še blizu sem Hrvaški, kjer živim. Motiviran in željan dokazovanja sem prišel v Novo mesto, ki je prava sredina,« pa je za Krkino spletno stran poudaril 34-letni in 185 cm visoki branilec.