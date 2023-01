Namesto revanše so dobili 18 trojk in bolečo stotico

V nadaljevanju preberite:

Ko so košarkarji Cedevite Olimpije dobili razpored 18 nastopov v skupinskem delu evropskega pokala, so si podčrtali dvoboja z Bursaporom, saj jih je izločil v četrtfinalu prejšnje sezone. Namesto revanše pa so dobili še dve lekciji – oktobra v Stožicah in zdaj še v Turčiji. Z osmim porazom v desetih kolih in tretjo prejeto stotico – po soočenjih z Joventutom in Liatkabelisom – pa se niso oddaljili le od osmine finala. Slabe predstave zlepa ne bo spral niti niz zmag v ligi ABA.

V napovedi tekme je Olimpijin trener Jurica Golemac poudarjal, na kaj vse bodo morali paziti njegovi košarkarji, a so v praksi odpovedali na celo črti. Kaj vse je šlo narobe v Bursi? Kje je najbolj škripalo? Več v članku.