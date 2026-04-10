Nanj je stavil tudi Dončić, nato je sredi noči pristal v bolnišnici

Z več kot 55 milijoni dolarjev letne plače je Joel Embiid drugi najbolje plačani igralec v ligi NBA, a 32-letnik le redko igra. Za to ni kriv sam, poškodbe so ga v zadnjih sezonah povsem spremenile in le redko center še spominja na enega najboljših igralcev košarke na planetu. Nanj je v noči na petek stavil tudi Luka Dončić, a je Embiid sredi noči v Houstonu odšel na urgentno operacijo in bržkone že končal sezono.

Medicinskemu osebju je ob 3. uri zjutraj sporočil, da se počuti zelo slabo, odpeljali so ga v bolnišnico na pregled, ki je pokazal razlitje slepiča. Med tekmo s Houstonom, ki jo je Philadelphia izgubila (102:113) in tako ni pomagala Los Angeles Lakers v boju s teksaškimi tekmeci, je bil Embiid uspešno operiran, zdaj pa ga čaka okrevanje, zaradi katerega je bržkone že končal sezono.

Vsaj 14 dni se bo moral izogibati telesni aktivnosti, nato bo potreboval vsaj še teden dni, da se vrne na parket, vse to seveda v primeru, da bi okrevanje potekalo brez zapletov. Philadelphia je z današnjim porazom zapravila realne možnosti, da bi se povzpela na šesto mesto v vzhodni konferenci, zato jo čaka vsaj ena tekma na t.i. play-in turnirju za vstop v končnico, na njej pa na Embiida zagotovo ne bodo mogli računati.

Center z Bahamov je v tej sezoni odigral 38 tekem za Philadelphio, v minuli le 19. Pogodbo s Philadelphio ima sklenjeno še za naslednje tri sezone.