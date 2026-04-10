Košarka

Nanj je stavil tudi Dončić, nato je sredi noči pristal v bolnišnici

Zvezdnik Philadelphie 76ers Joel Embiid je najbrž že končal sezono, razlog pa ni povezan s poškodbo, ki bi se zgodila na igrišču.
Sezona Joela Embiida se bo znova končala z razočaranjem. FOTO: Sam Navarro/Reuters
N. Gr.
10. 4. 2026 | 09:54
10. 4. 2026 | 11:04
2:01
A+A-

Z več kot 55 milijoni dolarjev letne plače je Joel Embiid drugi najbolje plačani igralec v ligi NBA, a 32-letnik le redko igra. Za to ni kriv sam, poškodbe so ga v zadnjih sezonah povsem spremenile in le redko center še spominja na enega najboljših igralcev košarke na planetu. Nanj je v noči na petek stavil tudi Luka Dončić, a je Embiid sredi noči v Houstonu odšel na urgentno operacijo in bržkone že končal sezono.

Dončić je ligi povzročil glavobol, 100 ljudi v zagati čaka rešitev

Medicinskemu osebju je ob 3. uri zjutraj sporočil, da se počuti zelo slabo, odpeljali so ga v bolnišnico na pregled, ki je pokazal razlitje slepiča. Med tekmo s Houstonom, ki jo je Philadelphia izgubila (102:113) in tako ni pomagala Los Angeles Lakers v boju s teksaškimi tekmeci, je bil Embiid uspešno operiran, zdaj pa ga čaka okrevanje, zaradi katerega je bržkone že končal sezono.

Vsaj 14 dni se bo moral izogibati telesni aktivnosti, nato bo potreboval vsaj še teden dni, da se vrne na parket, vse to seveda v primeru, da bi okrevanje potekalo brez zapletov. Philadelphia je z današnjim porazom zapravila realne možnosti, da bi se povzpela na šesto mesto v vzhodni konferenci, zato jo čaka vsaj ena tekma na t.i. play-in turnirju za vstop v končnico, na njej pa na Embiida zagotovo ne bodo mogli računati.

Center z Bahamov je v tej sezoni odigral 38 tekem za Philadelphio, v minuli le 19. Pogodbo s Philadelphio ima sklenjeno še za naslednje tri sezone.

Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Premium
Novice  |  Slovenija
Ustanovna seja DZ

Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
9. 4. 2026 | 06:45
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Anikó Lévai

Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Razpis

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska kriza

Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kvantne tehnologije

Nov center za uporabne kvantne tehnologije

Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janša: SDS na ustavno sodišče zaradi zakona o volitvah

Prvak SDS pravi, da zakon ne vsebuje pravnega varstva.
10. 4. 2026 | 12:12
Premium
Nedelo
Pariz–Roubaix

Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja

Pariz–Roubaix ni le dirka, je kolesarska legenda, ki praznuje 130 let in je spisala neštete epske zgodbe.
Miha Hočevar 10. 4. 2026 | 12:07
Šport  |  Nogomet
Olimpijina okrepitev

Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

Novi športni direktor slovenske nogometne prvake vidi z vidno vlogo v Evropi. Uspeh pride z jasno strategijo, načrtom in enotnostjo. Navijači del identitete.
10. 4. 2026 | 12:02
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (10. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 10. 4. 2026 | 11:55
Šport  |  Nogomet
Lepo priznanje

Ne Messi, Netflix je izbral drugega svetovnega prvaka

Pretočni velikan je za oglaševanje svoje ponudbe v Argentini napovedal dokumentarno-animirani celovečerec o karizmatičnemu vratarju Emilianu Martínezu.
10. 4. 2026 | 11:03
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
