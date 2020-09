Nanterre jim je ponujal darilo, a ga niso vzeli

14

trojk so zadeli košarkarji Cedevite Olimpije, vendar za dve točki metali le 12:30.

Kendrick Perry (z žogo) je bil prvi strelec tekme v Nanterru, Mikael Hopkins (v ozadju) je razočaral. FOTO: Eurocup

Trojke niso bile dovolj

Golemac pogreša še enega centra

Nanterre : Cedevita Olimpija 80:76 (54:50, 34:36, 16:22) Dvorana Maurice Thorez, gledalcev 850, sodniki Peruga (Špa), Kowalski (Pol) in Kardum (Hrv).

Nanterre: Buycks 14 (2:4), Berhanemeskel 4 (1:2), Cordinier 20 (5:6), Stone 8 (1:1), Kaba 10 (2:6) – prva peterka; Fevrier 9, Bouquet 3, Conklin 1 (2:2), Warren 11 (3:3); Fortas in Wembanyama nista igrala.

Cedevita Olimpija: Perry 21 (1:3), Blažič 19 (7:8), Hodžić 9, Hopkins 2, Marinković 6 (0:1) – prva peterka; Duščak, Murić 12, Ukić 6 (1:1), Brown 1 (1:2), Dimec; Radović in Ščuka nista igrala.

Met za dve točki: Nanterre 22:40 (55 %), Cedevita Olimpija 12:30 (40 %); za tri: Nanterre 7:19 (37 %), Cedevita Olimpija 14:36 (%); skoki: Nanterre 44 (34+10), Cedevita Olimpija 27 (20+7).



Druga izida v skupini D – Bursaspor : Trento 86:93, Promitheas : Gran Canaria 75:86.

Nanterre – Lepo bi bilo začeti sezono v evropskem pokalu z dobro igro, še lepše z zmago, so si dejali košarkarji Cedevite Olimpije pred gostovanjem pri Nanterru, ki je bil ob spomladanski prekinitvi francoske lige sedmi na lestvici. Na privlačno predstavo po okusu petičnih gledalcev bodo razumljivo morali še malo počakati, saj imajo povsem prenovljeno zasedbo, redki staroselci pa so v zadnjih šestih mesecih in pol odigrali le eno uradno tekmo za domači superpokal. Bližje so bili tokrat zmagi, vendar priložnosti po obetavnem uvodu niso izkoristili.Zaradi odsotnosti centrov, ki bo z zlomljeno nogo počival šest mesecev, in njegove zamenjave Jarroda Jonesa, ki je prispel v Slovenijo šele v ponedeljek dopoldne in niti ni potoval v Francijo, je moral trener Ljubljančanov Jurica Golemac nekoliko premešati zasedbo. Ker je potreboval kakšnega višjega strelskega aduta tudi med nadomestnimi silami, je uvodoma pustil na klopi, v začetno peterko pa je uvrstil novinca v moštvuin mu kot odličnemu obrambnemu igralcu zaupal spremljanje nevarnega domačega krilaNačrt je učinkovito deloval do sredine druge četrtine, saj je Cedevita Olimpija s koši dirigentainter dvema trojkama Murića vodila s 33:22 in spravljala gostitelje v velike težave. Razlika bi lahko bila še višja, če bi bili Ljubljančani bolj zbrani pri poskusih izpod obroča, kar jih je sčasoma spodbudilo, da so večkrat metali za tri točke kot za dve.Po dobrem začetku pa je začela popuščati obramba in dovoljevala košarkarjem Nanterra dokaj lahko pot pri prodorih. Vse večji je bil tudi razkorak pri skokih v korist gostiteljev, pri katerih je prednjačil centers 15. Gostitelji so se že do polčasa približali na vsega dve točki, v 26. minuti vodili z 51:41 in pet minut pozneje z 62:50, takrat pa so znova prišli Olimpijini trenutki. S štirimi trojkami štirih različnih mož in nizom 12:0 je izenačila rezultat in se povsem oklepala francoskih tekmecev do dveh minut in pol pred koncem tekme (69:69).Vztrajanje pri akcijah zunanjih igralcev pa kljub 14 trojkam (Perry 4:6, Murić 4:10, Hodžić 3:7, Blažič 2:5, Ukić 1:3) ni bilo dovolj za zmago. Nanterre je vnovič pobegnil na 75:69, branilecpa je 13 sekund pred iztekom igralnega časa zadel odločilni met za 78:74 in po Blažičevem odgovoru potrdil razplet z dvema prostima metoma. Drugo priložnost bodo Ljubljančani dobili ob sredinem gostovanju turškega Bursasporja v Stožicah.Jurica Golemac je po tekmi dejal: »Videli smo tekmo, kakršno smo pričakovali, polno nihanj v igri. Še vedno nismo vsi na ravni, na kakršni bi morali biti. Zaradi tega nismo uspeli držati kontinuitete v obrambi in napadu. Imamo velike težave s skokom, manjkal nam je center. V tem vidim prostor za izboljšavo. Prav tako moramo biti boljši v obrambi, saj smo prejeli preveč lahkih košev.«Kendrick Perry je dodal: »Borbeno smo igrali v valovih. Na začetku tretje četrtine smo dovolili, da nam tekmeci pobegnejo. Kot organizator igre za to prevzemam polno odgovornost. Mislim, da bi moral biti bolj zbran na začetku drugega polčasa. Konec koncev menim, da smo se borili. Lahko bi popustili, a smo si izborili napet zaključek tekme. To je nekaj, na čemer lahko gradimo. Seveda si želimo zmagati na vsaki tekmi in moramo se pripraviti na naslednji nastop.«