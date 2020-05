Napitnina za odličnost 916 evrov

Ljubljana - Košarkarski zvezdnik NBA Andre Drummond je pokazal, da ni stiskač, saj je ob obisku restavracije na Floridi osebju pustil napitnino v višini tisoč dolarjev (916 evrov), poroča ameriški ESPN. Lokali v regiji so po koronavirusnem premoru spet lahko odprli vrata, a v precej zmanjšanem obsegu.



Poleg bogate napitnine je zvezdnik moštva ob nagradi za osebje Cleveland Cavaliers, ki je to sezono zaslužil več kot 24,7 milijonov evrov, na prejeti račun v višini 150 evrov zapisal še: »Hvala, ker ste bili odlični.«



Kot piše ESPN, je restavracijam v regiji dovoljeno, da po prisilnem premoru zaradi novega koronavirusa spet odprejo svoja vrata gostom, a so lahko le 25-odstotno zasedene. Napitnine za storitveno osebje v ZDA so običajno precej pomembnejše kot v Evropi.