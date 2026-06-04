Napoved iz ZDA, evropska NBA liga prvič v sezoni 2027/28

Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetka velikega finala v San Antoniu zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. »Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027/28,« je dejal.

Evropska liga NBA »zelo dobro napreduje«, je v sredo po lokalnem teksaškem času pred začetkom finala lige NBA dejal komisar Adam Silver.

Medtem ko se je francoski zvezdnik Victor Wembanyama pripravljal na vodenje San Antonio Spurs proti New York Knicks na prvi tekmi velikega finala v San Antoniu, je Silver dejal, da je projekt vzbudil »rekordno zanimanje« potencialnih vlagateljev.

»Zelo dobro napredujemo,« je Silverja navedel ESPN. »Na dobri poti smo. Končne ponudbe franšiz pričakujemo konec junija. Zaznali smo rekordno zanimanje in zelo smo navdušeni nad trenutno priložnostjo in tesnim sodelovanjem z Mednarodno košarkarsko zvezo Fibo.«

Namestnik komisarja Mark Tatum je na tekmi vseh zvezd All-Star februarja dejal, da bi predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo evroligo, vključevalo 12 stalnih franšiz in štiri kvalifikacijske ekipe.

Ciljna mesta vključujejo Pariz, Lyon, London, Berlin, Madrid, Barcelono, Milano, Rim, Manchester, München, Atene in Istanbul.

Velike nogometne klube, kot so Paris Saint-Germain, Inter Milan in AC Milan, so povabili k oblikovanju franšiz za to novo ligo.

»Struktura je vzpostavljena,« je dejal Silver in dodal, da bo poleg 12 stalnih franšiz »vse preostale proste termine lahko igral kateri koli klub v Evropi«.

»Kar zadeva evroligo, z njo še potekajo pogovori. Upamo, da bomo našli način, kako te operacije integrirati z evroligo, vendar bomo v vsakem primeru šli naprej.«

Prav tako potekajo pogovori o morebitni širitvi severnoameriške lige, zanimanje za sedeža novih franšiz lige NBA so pokazali v Seattlu in Las Vegasu.

»Nismo še sprejeli odločitve, da se bomo širili v enem ali obeh mestih,« je dejal Silver. »Zainteresirani strani smo obvestili, da se bo naš upravni odbor odločil do konca tega koledarskega leta.«

Prav tako še niso končali preiskave suma poslovanja franšize iz Los Angelesa Clippers v nasprotju s finančnimi pravili. Obstaja sum, da je lastnik franšize prek podjetja Aspiration, ki je v stečaju, mimo kluba in lige financiral zvezdnika Kawhija Leonarda v višini 28 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov), s čimer naj bi se pri Clippers izognili omejitvam najvišjih plač.

Liga je lani začela neodvisno preiskavo zadeve, Silver pa je dejal, da čaka na zaključke odvetniške pisarne, najete za izvedbo preiskave, preden ugotovi, ali bodo potrebni kakršni koli disciplinski ukrepi.