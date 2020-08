FOTO:Naprej tudi Orlando in Brooklyn, ponoči nazaj Dončić in Dragić

Dragićevi na parketu ob pol dveh, Dončićevi ob pol treh

NBA večeri ponujajo lepo košarko. Jayson Tatum (Boston) in Brad Wanamaker v eni od akcij med tekmo Bostona in Toronta. FOTO: Ashley Landis/Usa Today Sports



Deset najlepših akcij zadnjega večera v NBA

Z zmago New Orleans Pelicans proti Washington Wizards s 118:107 sta se v vzhodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA neposredno v končnico uvrstila takokot. Medtem je na zahodu v boju za osmo in deveto mesto, ki prinaša dodatna obračuna po koncu rednega dela, vse večja gneča.Še vedno namrečv tako imenovanem play-in turnirju ostajajo, medtem ko je s porazom proti Brooklynu s 106:119 bržčas vse možnosti za to zapravil(29-40). Kings zasedajo 13. mesto in imajo tri zmage manj od devetega(32-38).Sta se pa z zmagami v boj za deveto mesto vključila tako(30-38) kot(30-39). Isti izkupiček kot pelikani imajo Phoenix Suns (30-39), ki so edina neporažena ekipa v »mehurčku«. Na vzhodu je oddanih vseh osem mest za prvi krog končnice, ki se bo začela 17. avgusta.V noči na nedeljo bosta sprejela nova izziva tudiin, ki sta si že zagotovila nastop v končnici. Prvi bodo stopili na parket košarkarski Miamija, pri katerih blesti tudi; ob pol dveh bodo igrali s Phoenixo. Dallas, katerega prvi zvezdnik je prav, bo uro pozneje igral zahtevno tekmo z Milwaukeejem.