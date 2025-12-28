  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Narejeno v Sloveniji

    Prestopa slovenskih športnih asov Luke Dončića in Benjamina Šeška sta bila med najodmevnejšimi dogodki leta. Denarja veliko, lovorik še ni.
    Košarkarska menjava med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks z Luko Dončićem v glavni vlogi je bila najodmevnejša  zgodba v ligi NBA v letu 2025. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports
    Galerija
    Košarkarska menjava med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks z Luko Dončićem v glavni vlogi je bila najodmevnejša  zgodba v ligi NBA v letu 2025. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports
    Gorazd Nejedly
    28. 12. 2025 | 16:00
    4:04
    A+A-

    Selitev Luke Dončića iz Teksasa v Kalifornijo, iz Dallasa v Los Angeles in iz Mavericks v Lakers ter Benjamina Šeška iz Nemčije v Anglijo, iz Leipziga v Manchester ter iz RB v United, sta bila ena od športnih vrhuncev leta. Ni države na svetu, ki bi imela v tako razširjeni konkurenci popularnih športov, kot sta košarka in nogomet, dva tako izpostavljena športnika. Povrhu še zdaleč nista v zatonu in bosta še vrsto let največji blagovni znamki »narejeno v Sloveniji«. No, vsaj rojenih v Sloveniji, v svetovno prepoznavna zvezdnika so ju oblikovali v Madridu in Salzburgu.

    Pri obeh selitvah ali prestopih se velja ozreti izven športnih okvirjev in se morda ozreti tudi na finančno plat. Ne gre le za velikanske razlike v uspešnosti, ugledu in slovesu klubov, temveč tudi okolij. Luka Dončić je zamenjal drugo najbogatejšo zvezno državo ZDA za najbogatejšo. Kot sem se podučil za to kolumno, se Teksas sicer ponaša z bolj poslovno prijaznim okoljem brez državnega davka na dohodek, kar privablja številne bogate posameznike in podjetja. Oba sta gospodarska velikana, pri čemer Kalifornija vodi po skupnem BDP, Teksas pa ima močan vpliv v energetiki, tehnologiji in nizke davke.

